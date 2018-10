Barßel Die Sanierung der Dreifeld-Sporthalle an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Barßel geht voran. Nachdem sich die Arbeiten durch das Abtragen der bituminösen Decke auf der Halle um etwa ein bis zwei Wochen verzögert hatten, „konnte nun der Kern gemacht werden“, wie Markus Wiechmann vom Bauamt der Gemeinde Barßel auf Nachfrage mitteilte.

So sei am Dienstag und Mittwoch die Anhebung der Spannbetonbinder mittels zweier Kräne erfolgt. Denn die Lager dieser müssen erst saniert werden, bevor eine neue Dachverkleidung in Angriff genommen werden kann. „Das hat gut funktioniert“, sagte Wiechmann.

Nun allerdings ist das Dach der Sporthalle offen. Grüne Netze wurden gespannt. Am Montag kommender Woche, so Wiechmann, werde dann erneut ein Kran anrücken, da ab Dienstag oder Mittwoch das Dach dann wieder geschlossen werden soll. „Das wird circa zwei Wochen dauern“, informierte er.

Erforderlich geworden war die Sanierung des Hallendaches, da Prüfer an diesem gravierende Mängel festgestellt hatten. So konnte nicht ausgeschlossen werden, dass etwas bei starkem Sturm oder bei Schneefall passiert. Mit den Arbeiten an der Halle war in den Sommerferien gestartet worden.

Neben dem Dach sollen auch die Umkleiden und Nebenräume saniert werden und ein behindertengerechter Sanitärbereich für beide Geschlechter entstehen. Ist das Dach fertig, werden Durchbrüche erstellt und die Sanitärfirmen mit den Rohbauinstallationen beginnen. Der Hallenboden soll erst im nächsten Jahr erneuert werden, so Wiechmann. Der Auftrag dafür sowie für weitere Maßnahmen im Zuge der Hallendachsanierung werden Anfang November vergeben. Auch die Tribüne soll noch verkleinert werden – von rund 200 Plätzen auf 150.

Etwa 3,5 Millionen Euro wird die komplette Maßnahme kosten und ist somit der größte Posten im Haushalt 2018 der Gemeinde Barßel. „Wir liegen derzeit im Kostenrahmen“, sagte Wiechmann. Jedoch wisse man erst Anfang November beim Vergeben der Aufträge, ob es bei den 3,5 Millionen bleibt.