Schulaufführung: Theater – in English, please!

Barßel In der fünften Klasse geht es los – erstmals steht Englisch auf dem Stundenplan. Neben der Theorie brauchen Schülerinnen und Schüler natürlich auch Praxis. Und wie lernt man die am besten? Nein, nicht indem man Netflix-Serien im Originalton schaut, sondern durch richtige Muttersprachler, die Englisch mit Leib und Seele sprechen. Solche „native speaker“ waren am Mittwoch auch an der IGS in Barßel zu Gast. Die Gruppe „theatre@school“ stand auf der Bühne und begeisterte die Jugendlichen der fünften und sechsten Klassen.

„Aldrick Castle“ ist ein fantastisches Musical, das die Zuschauer auf eine Abenteuerreise in die Vergangenheit einlädt. Eine Schulklasse macht einen Ausflug in ein altes Schloss, um etwas über dessen Geschichte und frühere Bewohner zu erfahren. Seine Neugier entführt einen der Schüler, Tom, durch ein „Zeitloch“ in die Vergangenheit des Schlosses, wo er dessen damalige Bewohner und deren Leben kennenlernt. Mit Hilfe des gleichaltrigen Küchenmädchens Sally, erfährt der Junge so Einiges über den Alltag und das Leben der Menschen dort zur damaligen Zeit. Es entsteht eine Freundschaft.

Gespielt wurde das Stück am Mittwoch von den professionellen Schauspielern David Tomas Allan und Jasmine Atkins-Smart. Dabei machten sie übrigens vor den Schülerinnen und Schülern nicht halt – sie wurden aktiv in das Stück mit eingebunden. Ob ein großes „Goodbye“ aus dem Publikum oder ein kleines Tänzchen mit der Hauptdarstellerin – den jungen Zuschauern konnte dadurch nicht langweilig werden.

Doch warum ein Theaterstück auf Englisch? Ziel der Arbeit der Schauspieler ist es, anhand von unterschiedlichen Theatertechniken den Schülerinnen und Schülern die englische Sprache mit aktuellen Themen, die aus ihrem Alltag bekannt sind, näherzubringen und Vertrauen in ihre eigenen Ausdrucksfähigkeiten auf dem Gebiet der erwerbenden Fremdsprache aufzubauen. „Die Schüler haben so einen ganz anderen Zugang zum Lernstoff und sehen fernab vom Lernbuch, wie sich die Sprache anfühlt“, sagt Englisch-Lehrerin Maria Kassel, die das Theater an die Schule geholt hat. Und genau das hat funktioniert – die Theateraula hat gebebt vor Lachen.