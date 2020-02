BBS-Lehrer im Ruhestand

Zwei Lehrer sind an den BBS am Museumsdorf in den Ruhestand verabschiedet worden: Peter Hackmann (links) und Eckard Meyer.

Hackmann machte nach dem Abitur in Lohne an der Universität Göttingen im Jahr 1982 seinen Abschluss als Diplom-Handelslehrer. Nach dem Referendariat trat er 1984 als Studienassessor seinen Dienst an der BBS Borkum an. Fünf Jahre später erfolgte die gewünschte Versetzung an die BBS in Cloppenburg, wo er sich seit 2003 als Vorsitzender der Fachkonferenz der Fachgruppe Bürokaufmann/-kauffrau engagiert.

Meyer absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Nach dem Fachabitur in Osnabrück studierte er Wirtschaftswissenschaften und katholische Religion in Paderborn. Nach dem Referendariat trat er an der BBS 12 in Hannover seinen Dienst als Studienassessor an. 1993 wurde er als Studienrat an die BBS Cloppenburg versetzt; 2015 wurde er zum Oberstudienrat befördert. Er setzte sich für Aufbau des Bereichs der Lagerwirtschaft ein. BILD: