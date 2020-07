Bildschirme für Schule

Die Marienschule in Cloppenburg präsentiert sich als Vorreiter: Auf allen drei Etagen und im Vorflur der Mensa gibt es nun Boards (Bildschirme), auf denen die Schüler aktuell und in Echtzeit Nachrichten, aber auch Angebote über Ausbildungsplätze, Stellen im Bereich des FSJ, Jobmessen und Praktikumsplätze finden können. Oberschuldirektorin Simone Hegger-Flatken und der 1. Konrektor Ingo Gerdes zeigten sich sehr stolz, diese Boards für ihre Schule präsentieren zu dürfen. Somit können Schüler Ausbildungsplätze in der Region finden. Die Vision, die dahintersteckt, ist eine digitale Schnittstelle zwischen Unternehmen und Schule im Bereich Cloppenburg zu schaffen. Wünschenswert ist auch, dass die Jugendlichen an der Pflege des Boards mitarbeiten. Die Marienschule wird daher erstmalig einen Wahlpflichtkursus zum Thema Audio- und Video-Podcasts anbieten.