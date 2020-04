Blüten der Hoffnung in einer Vase

Von einem Spaziergang habe ich mir Zweige eines Apfelbaums mitgebracht. Sie stehen nun mit Ostereiern geschmückt in einer Vase. Nur wenige Stunden dauert es, bis die Knospen aufspringen und sich die zarten Blüten entfalten. Man kann fast dabei zusehen. Ein Hoffnungszeichen, dass der Winter jetzt vorbei ist. Ein Versprechen, dass wir im Spätsommer wieder in knackige Äpfel beißen werden.

Martin Luther soll einmal gesagt haben: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Ich kann ihn verstehen. Eine kleine weiße Blüte bringt Hoffnung in mein Wohnzimmer. Sie ist ein Bild für die Auferstehung, auf die ich hoffe.

• Das Offizialat Vechta schickt täglich in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche der Region einen geistlichen Impuls zur Corona-Krise. Die Autorin heute ist Femke Beckert, Pfarrerin in Ausbildung (Vikarin) in Essen (Oldb.).