Bösel Die Geburtenzahlen in der Gemeinde Bösel sind hoch, der Bedarf an Betreuungsplätzen steigt. Und auch eine Tagespflege in Bösel, die zehn Kinder betreut hatte, gibt es seit dem vergangenen Jahr nicht mehr. Das sind Gründe, warum die Gemeinde eine neue Kindertagesstätte (ohne Hort) plant. Derzeit wird ein geeigneter Standort gesucht. In zwei Jahren soll die neue Kita stehen.

Eine Kita für maximal fünf Gruppen inklusive zwei Krippengruppen sei laut Bürgermeister Hermann Block die Masterplanung. „Ob das im ersten Schritt gemacht wird, richtet sich nach den Geburtenzahlen.“ Sicher ist hingegen, dass es bereits jetzt schon Bedarf an weiteren Plätzen gibt. Darum werden derzeit zwei Übergangslösungen geschaffen. So finden in den Kindertagesstätten St. Raphael und St. Anna in Bösel Umbaumaßnahmen statt. Insgesamt zwei Übergangsgruppen – eine Krippen- und eine Kindergartengruppe – werden geschaffen, die auf zwei Jahre begrenzt sind.

Josef Runden, bei der Gemeinde zuständig für Bildung, Kultur und Gebäudemanagement, sagte, dass ein Grund für den höheren Bedarf die Flexibilisierung der Einschulung sei. Heißt, Eltern, deren Kinder das sechste Lebensjahr zwischen dem 1. Juli und dem 30. September vollendet hatten, konnten bis Mai selber entscheiden, ob sie ihr Kind in die Grundschule schicken oder doch noch für ein Jahr im Kindergarten lassen wollen. In diesem Jahr seien es 17 Kinder, die noch ein weiteres Jahr den Kindergarten besuchen werden. Hinzu kommen zwei Kinder, die zurückgestuft wurden.

Eingeführt worden sei die Flexibilisierung 2018, sagte Kita-Leiterin Helga Hespe. Allerdings würden in diesem Jahr viel mehr davon Gebrauch machen. Man stehe hier aber in engem Kontakt mit den Eltern. Die Flexibilisierung mache die Planung laut Bürgermeister Block unberechenbar.

Da man, so Runden, als Übergangslösung lieber in bestehende Einrichtungen habe investieren wollen und nicht in Containerlösungen, werden jetzt die beiden Kitas umgebaut. Zudem würden die Einrichtungen später auch von den neuen Räumlichkeiten profitieren. Träger beider Kitas ist die katholische Kirchengemeinde St. Cäcilia.

In der Kita St. Raphael wird zum neuen Kindergartenjahr eine zusätzliche Krippengruppe mit 15 Kindern im Dachgeschoss eingerichtet. Dann wird es dort insgesamt drei geben. Zudem sind sechs Kindergartengruppen dort zu finden. Die Räumlichkeiten für die zusätzliche Gruppe waren bereits im Dachgeschoss vorhanden und wurden erneuert. Gestartet sind die Arbeiten im Mai.

Der Gruppenraum umfasst 45 Quadratmeter. Hinzu kommen ein Durchgangsraum mit Notfalltreppe und ein 50 Quadratmeter großer Ruheraum. Der Wickelraum ist extra, die sanitären Anlagen wurden umgebaut, eine Garderobe wurde geschaffen.

Eingebaut werden sollen noch Akustikdecken. Das Mobiliar ist auch schon vor Ort und wartet auf seinen Einsatz. Der neue Gruppenraum sei hell, so Runden, und bleibe später als Ausweichraum bestehen. Die Gesamtkosten betragen insgesamt 77 800 Euro. Davon trägt die Kirchengemeinde zehn Prozent (7800 Euro), die Gemeinde Bösel übernimmt 90 Prozent (70 000 Euro).

In der Kita St. Anna wird seit Juni Platz für eine weitere Kindergartengruppe – zu den bestehenden drei Gruppen – mit 25 Kindern geschaffen und in der Mensa eingerichtet. Auch gibt es dort zwei Krippengruppen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 95 000 Euro, die die Gemeinde Bösel trägt.