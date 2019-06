Bösel Aktien, Fonds, Derivate, Xetra, Stock-Picking – mit jeder Menge Fachausdrücken der Wirtschaft haben sich Schülerinnen und Schüler der Oberschule Bösel in den vergangenen Wochen auseinandergesetzt. Und regelmäßig die wichtigsten Schlagzeilen auf den Wirtschaftsseiten der Zeitungen und im Internet zu verfolgen, gehörte zudem zu den Aufgaben. Die Volksbank Bösel hatte an der Oberschule in Bösel ein individuelles Börsenplanspiel für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen organisiert.

Die jungen Börsianer erhielten so die Möglichkeit, Einblicke in die Welt der Aktien und Wertpapiere zu erhalten. 50 000 Euro an fiktivem Startkapital wurde ihnen an die Hand gegeben. Das Ziel: das Startkapital nach Möglichkeit erhöhen und einen Gewinn zu erzielen. Dabei erfuhren die rund 60 Schüler, wie die Märkte funktionieren. Darüber hinaus konnten Sie die Schwankungen an den Märkten hautnah miterleben ohne reales Geld zu verlieren, teilte die Volksbank mit.

Dass es gar nicht so einfach ist, das Geld richtig anzulegen, wurde den Schülern schnell klar. Denn im Ergebnis hat sich nach der Spielzeit von acht Wochen ausschließlich die Siegergruppe mit dem Namen „Die Unternehmer“ behaupten können. Ihr unternehmerisches Gespür verhalf ihnen dazu, das Startkapital um 6,11 Prozent zu vermehren. „Die Gruppe um Yasmin Dudda, Nicole Chakanyuka, Zeynep Musa, Christof Schäfer und Simon Stoff hat als einziger Teilnehmer Gewinne erwirtschaften können. Alle weiteren teilnehmenden Gruppen sind mit Verlusten aus dem Spiel gegangen“, bilanzierte die Volksbank nach Abschluss des Projektes.

Das Trostpflaster: Zur abschließenden Siegerehrung hatte die Volksbank Bösel eG die Schülerinnen und Schüler in ihre Hauptfiliale eingeladen. Neben der Bekanntgabe der Platzierungen überreichte Kundenberater Markus Speckmann den Schülern Sach- und Geldpreise als Dank für das gezeigte Engagement.