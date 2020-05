Corona: Mit Youtube-Kanal und E-Mails durch die Pandemie

Bösel Lautes Lachen, Fußgetrappel und ein fröhliches „Hallo“ tönen durch die Kita Sankt Anna in Bösel. Nach langer Zeit erwacht die Kita wieder zum Leben.

Während der coronabedingten Schließung gab und gibt es einen regen Austausch zwischen Kindern, Eltern und Erzieherinnen. So wurde neben Briefen und Telefonaten ein eigener Youtube-Kanal gegründet, auf welchem die Kinder kleine Stop-Motion-Filme sowie zum Beispiel das Lied „Wer will fleißige Handwerker sehen“ und ein Rezept für die leckeren Quarkbrötchen – welche sonst immer zum Frühstücksbuffet gebacken wurden – anschauen können. Zu finden ist dies unter „Youtube St. Anna Bösel“.

„Mittlerweile dürfen wieder mehr Kinder in den Gruppen regelmäßig betreut werden. Ein zusätzliches Angebot gibt es für die Wackelzahnbande, die an zwei Vormittagen in der Woche eingeladen sind. Immer noch wird die Mehrheit der Kinder zuhause betreut“, sagt die Leiterin Ulla Peters. Umso wichtiger sei es für die Kinder, auch weiterhin Kontakt mit ihren Erzieherinnen zu halten. Um das zu erreichen, wurde ein Email-Verteiler eingerichtet. In der mittlerweile achten Ausgabe geht es um die „Waldwoche zuhause“, die leider nicht stattfindet. Für das richtige Walderlebnis werden die Kinder in den Wald beim Steinwitten eingeladen. Dort gibt es Einiges zu entdecken und kleine Abenteuer zu bestehen.

„Besonders gefreut hat uns auch das Engagement des Elternrates. Dieser hat eine kleine Steinaktion gestartet, da das 25-jährige Jubiläum ins nächste Jahr verschoben wurde. Dann feiern wir 25 plus eins“, lacht Ulla Peters.