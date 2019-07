Bösel Rund zwei Jahre reifte der Gedanke von den Geschwistern Kerstin und Michael Oltmann, in Bösel eine stationäre Kinder- und Jugendhilfe zu eröffnen. Jetzt ist es soweit: An der Schäferstraße haben sie am vergangenen Wochenende mit einer kleinen Eröffnungsfeier die Einrichtung „Lüttje Hütt“ in Betrieb genommen.

Insgesamt acht Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren werden hier künftig leben. Zugewiesen werden die Bewohner von Jugendämtern aus der gesamten Bundesrepublik. In erster Linie kommen sie aus Verhältnissen, bei denen seitens der Eltern die Erziehung und das Kindeswohl als gefährdet eingestuft wird. Um in geregelten Verhältnissen aufzuwachsen, gibt es Einrichtungen wie die „Lüttje Hütt“ in Bösel.

Die Kinder gehen einem normalen Tagesablauf nach: Morgens geht es zur Schule, am Nachmittag folgen die Hausaufgaben und danach stehen Hobbys und Freizeit auf dem Programm. Der Tag endet mit einem gemeinsamen Abendessen. „Bösel bietet mit seinem Vereinsleben beste Bedingungen für unsere Einrichtung“, weiß Kerstin Oltmann, die die pädagogische Leitung übernimmt.

Zusammen mit sechs Mitarbeitern, die als Erzieher oder Heilerziehungspfleger ausgebildet sind, übernimmt sie die Verantwortung. Um die Finanzen kümmert sich Bruder Michael. „Wir warten jetzt noch auf die letzten Genehmigungen und dann können wir starten“, berichtet Oltmann.

Für ihr Vorhaben erwarben die Geschwister eine für sie perfekte Immobilie an der Schäferstraße. Ein Bungalow in zentraler Lage mit einem großen Garten und in direkter Nähe zum Schulzentrum biete den Kindern und Jugendlichen eine hervorragende Unterkunft.

In den vergangenen Tagen waren die Handwerker noch am werkeln: Die Garage wurde umgebaut, so dass acht großzügige, lichtdurchflutete Zimmer zur Verfügung stehen. Eine große Küche, das geräumige Wohn- und Esszimmer sowie drei Badezimmer bieten rund 320 Quadratmeter Wohnraum.

Einen Hinweis für die Immobilie gab Hermann Block. Der Bürgermeister überbrachte bei der Eröffnung Glückwünsche der Gemeinde zur Eröffnung der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Er lobte Idee, Konzept und den Mut, eine derartige Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche in Bösel zu schaffen. „Ich freue mich auch über das Bekenntnis zu eurer Heimatgemeinde.“ Es sei – so der Verwaltungschef – nicht einfach gewesen, einen geeigneten Standort und den Weg durch die Bürokratie zu finden. An der Schäferstraße habe man jetzt einen hervorragende Standort in Ortsrandlage gefunden, mit Nähe zum Zentrum, zu den Bildungseinrichtungen und Freizeitangeboten. Man würde beiden Geschwistern anmerken, dass sie voll hinter der Idee stünden. Daher mache er sich über den Erfolg der pädagogischen Einrichtung keine Sorgen. Zum Start gab es von der Gemeinde ein Motivationsbild zur Förderung der Teambildung.