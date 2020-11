Fokusevaluation an der Grundschule Bösel: Gezielte Förderung statt Kontrolle

Bösel Die Schulinspektion – ein Wort, dass für Lehrerinnen und Lehrer und auch für den ein oder anderen Schüler immer irgendwie negativ konnotiert war. Doch aus dieser Inspektion ist mittlerweile die sogenannte „Fokusevaluation“ (siehe Infobox) geworden. „Und die läuft ganz anders ab. Die neue Fokusevaluation ist endlich eine Maßnahme auf Augenhöhe“, sagt Rita Schorling, Leiterin der St.-Martin-Grundschule in Bösel. Ihre Bildungseinrichtung nahm in den vergangenen Monaten an dem Programm teil.

Was ist eine Fokusevaluation? Zum Schuljahr 2018/2019 hat die sogenannte Fokusevaluation die bisher in Niedersachsen bekannte Schulinspektion abgelöst. Dabei wird die Schule über 18 Monate hinweg in verschiedenen Phasen ihrer Qualitätsentwicklung begleitet. Die neue Bezeichnung „Fokusevaluation“ bringt laut Kultusministerium zum Ausdruck, dass zukünftig einzelne, von der Schule ausgewählte und auf den Unterricht bezogene Entwicklungsziele von der externen Evaluation in den Blick genommen werden. Mit diesem neuen Verfahren sollen die Schulen laut des Kultusministeriums entlastet und zugleich die Wirksamkeit der externen Evaluation erhöht werden. Es gehe bei dem neuen Verfahren nicht um Kontrolle, sondern um gezielte Hilfestellungen an den Stellen, an denen die Schulen Verbesserungspotenzial sehen.

Letzte Schule

Dabei war die Evaluation in Bösel schon von Anfang an etwas Besonderes. „Wir sind die letzte Schule in Niedersachsen, bei der diese Maßnahmen verpflichtend stattfindet. Ab jetzt ist die Teilnahmen freiwillig“, sagt die Rektorin. Dafür durfte sich das Kollegium aber den Themenblock, der durch die Evaluation gezielt gefördert wurde, selbst aussuchen. Zwischen den Themengebieten Rechtschreibung, mobile Schule, Digitalisierung und Leseförderung entschieden sich die Lehrkräfte in Bösel für letzteres.

„Es stellte sich die Frage, wo genauer hingeschaut werden soll und welche unserer Fachbereiche eine Förderung bekommen sollen. Wir hielten dabei die Lesekompetenz der Schüler für das wichtigste Thema“, so Schorling.

Um die Evaluation zu koordinieren und vorzubereiten wurde innerhalb des Kollegiums eine Steuerungsgruppe gegründet, die neben der Schulleiterin aus den Lehrkräften Susanne Michalik-Quent, Christine Kühling-Thees, Johannes Schadewell, und Katharina Böckmann bestand. Durchgeführt wurde die Fokusevaluation vom Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) aus Hildesheim.

„Zu Beginn mussten alle Kinder einen Lesetest machen. Ebenfalls besuchten die Mitarbeiter des NLQ jede Lehrkraft der Schule im Unterricht“, sagt die Schulleiterin. Dazu kamen verschiedene Befragungen der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern. „Liest euch jemand vor, was lest ihr so oder wie viel“ waren zum Beispiel einige der Fragen. „Dabei stellten wir fest, dass die Kinder mehr Zeitung als Bücher lesen“, so Schorling. Auch in der Schule tat sich einiges. „Wir haben Leseecken eingerichtet, zwei komplette Leseräume erstellt und es gab Vorlesetage“, sagt Lehrer Johannes Schadewell.

Fünf Phasen

Der 18 Monate dauernde Prozess, Beginn war im Februar 2019, gliederte sich in fünf Phasen. „Die letzte Phase mit großen Treffen konnte wegen der Corona-Pandemie dann nicht mehr stattfinden. Doch mit dem Ergebnis sind wir trotzdem sehr zufrieden“, so die Schulleiterin.

Laut Reflexion des NLQ hat die Schule „das nötige Rüstzeug, um prozessorientiert weiter für und mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten“. Auch die Schulleitung freut sich über das Ergebnis. „Wir sind dadurch deutlich professioneller geworden. Freiwillig machen würden wir es aber nicht noch einmal, dafür war der Aufwand zu groß“, sagt Schorling.