Gewinnsparen in Bösel: 39 100 Euro für 21 Gruppen

Bösel Durch Corona ist 2020 vieles anders – so auch beim VR-Gewinnsparen. Konnte Andreas Frye, Vorstand der Volksbank Bösel, in den vergangenen Jahren vielen Vertretern lokaler Gruppen und Vereine die Schecks noch persönlich überreichen, kamen nun lediglich Pastor Stefan Jasper-Bruns und Bürgermeister Hermann Block in Vertretung. Gefreut haben dürften sich die bedachten Böseler Gruppen und Vereine trotzdem – auch wenn die Reinerträge in diesem Jahr mit 39 100 Euro deutlich unter denen von 2019 lagen (44 500 Euro).

Bunte Wunschzettel

Die Verwendungszwecke für das Geld sind dabei sehr vielseitig. So möchte das Niedersachsen Sound Orchester sein Geld in zusätzliche Plexiglasscheiben investieren, damit Übungsstunden auch unter Corona-Bedingungen bald wieder stattfinden können. Musikalisch soll es auch bei der Big Band Bösel weiterhin zugehen: Ein neues Piano und ein Keyboard sollen dabei helfen. Auch der Förderverein der Oberschule Bösel kauft von seinem Geld ein Keyboard sowie ein Starterset „LEGO Education“ zum Erlernen der Roboterprogrammierung.

Technisches steht bei anderen ebenfalls auf der Liste: Die Freiwillige Feuerwehr möchte einen Monitor anschaffen, der Kindergarten St. Anna neue Tablets und die Katholische Frauengemeinschaft St. Cäcilia für Powerpoint-Präsentationen einen Beamer, einen Wagen dafür sowie eine Leinwand. Auch das Deutsche Rote Kreuz möchte einen LED-Beamer sowie neue Stehtische für die Schulungspausen kaufen.

Neue Laptops stehen außerdem bei der DJK TuS und dem SV Bösel auf dem Wunschzettel. Ersterer möchte zudem Trainingsmaterial wie Bälle, Seile oder Karategeräte anschaffen und Letzterer Tore, Bälle sowie ein Kunststoffelement für die Tribüne. Der Tennisverein investiert dagegen in neue Ballfanggardinen, der Bürgerschützenverein in eine Lichtpistole mit Zubehör und der SV Petersdorf in neue Metallschränke.

Woanders geht es spielerischer zu: Der Kindergarten St. Raphael möchte pädagogisches Spielmaterial kaufen und der Kindergarten St. Franziskus Petersdorf Spielmatten, ein Magnet-Set, eine Infowand auf Rollen sowie einen Spiegel. Beim Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Petersdorf stehen zudem die Anschaffung der Sachunterrichtswerkstätten „Wasser“ und „Luft“ sowie ein Holzkran auf dem Zettel. Der Deutsche Jakkolo Bund will sich neue Spielbretter sowie einheitliche Poloshirts und Jacken gönnen.

Die Messdiener der Katholischen Kirchengemeinde St. Cäcilia kommen mit neuen Zelten ebenso praktisch daher wie die Schützenbruderschaft Petersdorf mit neuen Fahnen für öffentliche Auftritte und der Gemeindejugendring Bösel mit einem Laminiergerät sowie einer Schneidemaschine für die Öffentlichkeitsarbeit.

Weihnachtswunsch

Die Lebensmittelausgabe CarLa der katholischen Kirchengemeinde benötigt nicht nur einen neuen Boiler und zwei Elektroheizungen, sondern will hilfsbedürftigen Familien mit Berechtigungsschein auch Weihnachtspakete zukommen lassen. Den Weihnachtswunsch vieler Mädchen erfüllt zu guter Letzt der Reit- und Fahrverein Bösel – zumindest für seine Mitglieder: Er möchte zwei zusätzliche Schulponys anschaffen.