Bösel Der Gemeinde Bösel fehlt es an Betreuungsplätzen für Kinder im Kindergarten sowie in der Krippe. Als Übergangslösung waren eine Krippen- und eine Kindergartengruppe in St. Anna und St. Raphael eingerichtet worden – allerdings nur als Übergangslösung bis zum Kindergartenjahr 2021/2022. Die Zeit drängt also, mehr Betreuungsplätze in Bösel zu schaffen.

Wichtige Beschlüsse dazu wird der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Familie in seiner Sitzung am kommenden Montag, 13. Januar, ab 19.15 Uhr fassen. Zum einen geht es um den Neubau einer Kindertagesstätte in Bösel. Über den Standort war in der Planungsausschusssitzung im Dezember rege diskutiert worden. Vor allem Matthias Preuth (Bündnis Bösel) konnte sich mit dem ins Auge gefassten Standort an der Straße Neuland nicht anfreunden.

Während es im Kernort Bösels schon jetzt zu Engpässen bei der Kinderbetreuung kommt, gibt es in Petersdorf bis dato noch gar kein Krippenangebot, ist doch der Franziskuskindergarten bislang reiner Kindergarten. Das aber soll sich ebenfalls ändern. Der Ausschuss wird sich nämlich auch mit dem Neubau einer Krippengruppe im Franziskus-Kindergarten beschäftigen.

Für beide Projekte wird der Gemeinderat entsprechende Haushaltsmittel bereitstellen. Beraten wird auf der Sitzung auch über die Haushaltsplanberatung für das laufende Jahr – insbesondere die Bereiche Kultur, Sportförderung, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Bereits ab 18 Uhr tagt am Montag aber der Schulausschuss. Neben dem Bericht der Verwaltung und der Pflichtenbelehrung und Verpflichtung der hinzugewählten Mitglieder geht es vor allem um den Haushalt im Bereich der Schulträgeraufgaben.

Am Mittwoch, 18.30 Uhr, wird der Planungsausschuss über den Haushalt beraten, bevor er dann vom Rat in seiner Sitzung am 29. Januar verabschiedet werden soll.