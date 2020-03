Bösel Ab sofort ist Martin Oldiges ganz offiziell der Konrektor der Oberschule Bösel. Dieses Amt hatte er zwar auch schon seit einigen Monaten kommissarisch inne, doch am Freitagmorgen konnte ihm Rektorin Dorothea Kuhlmann-Arends im Beisein des Lehrerkollegiums die Ernennungsurkunde des Landes Niedersachsen überreichen.

„Die Arbeit ist als Konrektor natürlich mehr geworden, ich habe diese Entscheidung aber keine Sekunde bereut. Die Oberschule Bösel ist eine tolle Schule mit fantastischen Kollegen“, sagte der 43-jährige Oldiges. Er wolle seinen Beitrag dazu leisten, dass „Kinder hier gerne lernen, Eltern ihre Kinder hier gerne hinschicken und die Kollegen hier gerne arbeiten“.

„Sie haben sich ein Paket an Verantwortung auf die Schultern geladen. Verantwortung für Schüler, Lehrer, Personal und Eltern. Verantwortung, die man nicht nach Schulschluss ablegt, sondern mit nach Hause nimmt“, sagte Kuhlmann-Arends. Sie sei fest davon überzeugt, dass Martin Oldiges dieser Verantwortung mehr als gewachsen sei, was er in der Vergangenheit ja auch schon bewiesen habe.

Besonnen und sympathisch. So beschrieb Personalrat Florian Röttgers den neuen Konrektor. Und: „Wir freuen uns auf ein tolles Miteinander.“

Da die Gemeinde Bösel Trägerin der Oberschule ist, überbrachte auch Bürgermeister Hermann Block Glückwünsche an Martin Oldiges. „Wir freuen uns sehr, dass die Entscheidung auf einen Bewerber gefallen ist, der von der Schule selbst kommt. Es ist eine gute Wahl, die wir von der Gemeinde auch unterstützt haben“, sagte der Bürgermeister. Die Motivation, die Schule mitgestalten zu wollen, sei bei ihm und auch bei allen anderen Beteiligten vorbildlich.

Die komplette Schulleitung der Oberschule Bösel mit über 350 Schülern besteht eigentlich aus drei Personen. Neben der Rektorin und dem Konrektor gibt es noch eine didaktische Leitung. Dieser Posten ist noch vakant, soll aber schon bald besetzt werden.