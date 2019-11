Bösel /Petersdorf Spannend und lustig, fesselnd und informativ: Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags am Donnerstag und Freitag sind auch an den Grundschulen in der Gemeinde Bösel Geschichten vorgetragen worden. Seit 2004 findet Deutschlands größtes Vorlesefest – eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung –jedes Jahr am dritten Freitag im November statt, um ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens zu setzen.

Absolute Ruhe und Spannung pur in der Pausenhalle: Die Schüler des vierten Jahrgangs der Grundschule St. Martin in Bösel hörten sich mit großer Freude einen Auszug des Buches „Der brennende Stein“ an. Der Böseler Feuerwehrmann Wilfried Schröder trägt die Geschichte vor, die die Grundschüler selbst ausgesucht hatten.

„Wir lesen regelmäßig mit den Kindern und arbeiten immer wieder daran, die Lesefähigkeit zu verbessern“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Susanne Michalik-Quent. „Auch in den Frühstückspausen kommt es immer wieder vor, dass ich den Schülern Weihnachtsgeschichten vorlese – oder die Schüler bringen ihre Lieblingsgeschichten mit“, berichtet Michalik-Quent. Im Anschluss durften die neugierigen Kinder alle ihre Fragen an den Böseler Feuerwehrmann Schröder stellen. Das Thema Feuer und Feuerwehr nehmen die Viertklässler zurzeit auch im Fach Sachunterricht durch. Den ganzen Morgen über lauschten die verschiedenen Jahrgänge in der Grundschule den wechselnden Vorlesern.

Auch in der Grundschule Petersdorf wird seit vielen Jahren anlässlich des Vorlesetages eine Schulstunde ganz dem Vorlesen gewidmet. In diesem Jahr trugen Bürgermeister Hermann Block, CDU-Rats- und Kreistagsmitglied Heiko Thoben, die ehemalige Petersdorfer Lehrerin Christel Schweiger und Anna Hatke vor.

Heiko Thoben hatte ein Buch mit klassischen Märchen im Gepäck, dem die Erstklässler gerne lauschten.