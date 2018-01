Bösel Die politischen Gremien in Bösel kommen bereits ab der nächsten Woche zu ihren ersten Sitzungen in diesem Jahr zusammen.

• Schulausschuss

Den politischen Auftakt des Jahres 2018 bildet der Schulausschuss am Mittwoch, 17. Januar, um 18 Uhr im Rathaus. Laut Tagesordnung geht es um die Pflichtenbelehrung und Verpflichtung eines hinzugewählten Mitgliedes (ein Schülervertreter wird ernannt) sowie die für den Schulausschuss relevanten Haushaltsplanberatungen. Hier stehen die Ausgaben für die Schulen im Gemeindegebiet auf dem Plan.

• Kulturausschuss

Direkt im Anschluss tagt um 19.15 Uhr der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Familie. Behandelt wird darin der Antrag des Bürgerschützenvereins Bösel für die Sanierung der Schützenhalle in Bösel. Der Schützenverein plant, an dem in die Jahre gekommenen Gebäude das Dach zu erneuern, die Toilettenanlagen zu sanieren und eine behindertengerechte Toilettenanlage einzurichten. Zudem soll am Luftgewehrstand eine neue elektronische Trefferanzeigeanlage installiert werden. Für die hohen Investitionen soll die Gemeinde zudem eine Ausfallbürgschaft übernehmen.

Weiterhin stehen hier die den Ausschuss betreffenden Produktbereiche im Haushaltsplan 2018 auf der Tagesordnung. Darin geht es auch um anstehende Investitionen in die Sporthallen der Gemeinde – etwa die Sporthalle Petersdorf.

• Planungsausschuss

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt, Planung, Bau und Verkehr am 22. Januar, 18.30 Uhr, im Ratssaal des Rathauses soll der Beschluss über die Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen im Ortskern für das Sanierungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ gefällt werden. Durch dieses Programm könnten einige Defizite im Ortskern – von öffentlicher wie von privater Seite – angegangen werden. Der Antrag muss bis zum 1. Juni für das Jahr 2019 gestellt werden. Definiert werden muss ein Gebiet, in dem erheblicher städtebaulicher Optimierungsbedarf besteht. Die Baumaßnahmen in diesem Gebiet werden zu je einem Drittel von Bund, Land und Gemeinde finanziert.

Weiterhin geht es um die Umrüstung der Beleuchtung an den Wartehäuschen der Bushaltestellen in der Gemeinde. Die bislang solarbetriebenen Lampen sollen mit Stromanschlüssen ausgestattet werden. Zudem geht es auch in diesem Ausschuss um die Haushaltsplanberatung und hier insbesondere die Bereiche Bürgerdienste/Gebäudemanagement.

Der Gemeinderat kommt dann am Montag, 5. Februar, um 18.30 Uhr im Rathaus zusammen. Dort soll dann der Haushalt verabschiedet werden.