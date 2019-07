Bösel Insgesamt 157 100 Euro investiert die Gemeinde Bösel in Sanierungsmaßnahmen in der St.-Martin-Schule und der Oberschule in Bösel. Diese werden jetzt in den Sommerferien mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP II) durchgeführt. Die Höchstfördersumme für die Gemeinde beträgt 136 349,91 Euro. Mindestens bei zehn Prozent muss der kommunale Eigenanteil liegen.

In der Oberschule Bösel sollen in der nächsten Woche laut Vorarbeiter Thomas Wichmann vom Bauhof der Gemeinde die Fenster im kompletten ehemaligen OS-Trakt erneuert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 63 100 Euro.

In der St.-Martin-Schule ist für die nächsten Woche ebenfalls die Erneuerung von Fenstern vorgesehen – und zwar im ehemaligen Verwaltungstrakt (11 000 Euro). Aber das ist nicht alles, was in den Ferien in der Grundschule gemacht wird. So bekommt sie eine Essensausgabe für Selbstversorger. Dazu wird eine nicht mehr benötigte Sanitäreinrichtung im Erdgeschoss umgebaut. Kosten: 20 000 Euro. Die Essensausgabe wird direkt an den Raum für die Nachmittagsbetreuung grenzen. „Einige Kinder besuchen mittags die Mensa in der Oberschule, andere bringen selber etwas mit“, sagt Josef Runden, bei der Gemeinde für Bildung, Kultur und Gebäudemanagement zuständig. Für Letztere sei die Essensausgabe unter anderem gedacht.

Bereits in den vergangenen Jahren waren drei Hauptklassentrakte saniert worden. Jetzt in den Sommerferien ist der vierte und letzte Trakt an der Reihe: im Obergeschoss des Altbaus – erbaut 1938. In drei Klassenräumen dort wird die Decke durch eine Akustikdecke ersetzt. Zudem werden die LED-Lampen dort erneuert. Gleiches gilt für die beiden Flure. Auch Malerarbeiten fallen an. Die Kosten für die Deckenarbeiten belaufen sich auf 25 600 Euro, für Elektro und LED-Lampen auf 14 500 Euro und für die Malerarbeiten auf 5500 Euro.

Sechs Räume im Altbau bekämen neue Fußböden, sagte Thomas Wichmann. Die Kosten dafür betragen 17 400 Euro. In dieser Woche erfolgen die Deckenarbeiten, danach die Malerarbeiten. Als Letztes sind die Fußböden an der Reihe.

Wie Josef Runden sagte, würde die Gemeinde Bösel den zwei Schulen in Bösel jährlich jeweils 20 000 Euro für Ausstattung zur Verfügung stellen, für die Grundschule in Petersdorf 10 000 Euro. Etwa 4500 Euro kostet ein Whiteboard Extras wie Dokumentenkamera, DVD/CD-Laufwerk, Lautsprechern und PC. Vier Stück von diesen digitalen Tafeln gibt es bereits in der Grundschule Bösel und zwei in der Oberschule.

Für die Grundschule sollen noch drei weitere angeschafft werden, so dass die dritten und vierten Klassen damit komplett ausgestattet sind. Die zweiten Klassen sollen Beamer und Dokumentenkameras bekommen.

Des Weiteren wurden zwei Fußballtore durch Mittel des Fördervereins der St.-Martin-Schule für die ersten und zweiten Klassen zusammen angeschafft (für die dritten und vierten gibt es bereits zwei Tore). Die Besonderheit ist der Schallschutz. So sind die Rohre des Tors ausgeschäumt. Die beiden Tore werden noch vom Bauhof aufgestellt.