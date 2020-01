Bösel Die Schulen in der Gemeinde Bösel sollen den Weg in die digitale Zukunft gehen. Dafür hat die Gemeinde erhebliche Fördergelder erhalten. Für die Grundschule Petersdorf stehen 37 582 Euro zur Verfügung, für die St.-Martin-Grundschule Bösel sind es 30 700 Euro und für die Oberschule Bösel insgesamt 193 037 Euro. Nicht die einzige Investition in die Grundschulen der Gemeinde, geht aus dem Haushaltsentwurf hervor. Ein Überblick:

Zunächst soll nun die technische Ausstattung für die Digitalisierung geschaffen werden. Dafür wird zeitnah eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Die Planungsaufträge sollen im Frühjahr vergeben werden. Dafür sind in der Grundschule Petersdorf 12 500 Euro im Haushalt der Gemeinde vorgesehen. Im zweiten Schritt soll es dann an die Ausgestaltung der Digitalisierung an den Schulen gehen. Für mobile Endgeräte stehen höchstens 25 000 Euro zur Verfügung.

2100 Euro sind in Petersdorf zudem für neue Möbel eingerechnet. Für die jährlichen laufenden Kosten im Zuge der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung ist die Grundschule mit 6600 Euro im Haushalt berücksichtigt.

Ferner hatte die Schulleitung beantragt, den Betrag für die Schulsozialarbeit um 2000 auf jetzt 4000 Euro zu erhöhen. An der Grundschule Bösel bezahlt das Land Niedersachsen eine Dreiviertel-Stelle, an der Oberschule ist seit 2017 eine Stelle genehmigt. Der Landkreis hatte aus diesem Grunde die Förderung der Schulsozialarbeit in Bösel zum 1. August 2019 gestoppt, den Zuschuss des Landkreises für die Grundschule Petersdorf zahlt nun die Gemeinde.

• GS Bösel

In der Grundschule Bösel stehen 5300 Euro für die Bestuhlung der Pausenhalle und für neues Klassenmobiliar zur Verfügung. Der bisherige Ansatz wurde um 20 000 Euro reduziert, da Mittel aus dem Digitalpakt zur Verfügung stehen. Für die Umsetzung des Paktes sind 30 700 Euro im Haushalt 2020 veranschlagt.

Die eigenverantwortliche Bewirtschaftung der St.-Martin-Schule ist mit 19 800 Euro berücksichtigt. Zusätzlich sind 30 000 Euro in den Haushalt aufgenommen worden, um die Blitzschutzanlage instandzusetzen. Weiterhin hatte die Schulleitung beantragt, die Fußböden in den Klassenräumen im Neubau zu erneuern und zwei Förderräume zu renovieren sowie den Fahrradständer zu erneuern.

• Oberschule Bösel

An der Oberschule Bösel wurde der Ansatz für die Anschaffung von Inventar und Unterrichtsmaterial ebenfalls um 20 000 Euro auf jetzt 6200 Euro reduziert. Dafür stehen Mittel aus dem Digitalpakt zur Verfügung – für dieses Jahr sind 63 500 Euro an Ausgaben vorgesehen, die aber als Fördergelder zurückfließen.

Weiterhin möchte die Schulleitung in Fachunterrichtsräume und in den Verwaltungstrakt investieren.

In den Klassen fünf und sechs sowie im Erweiterungsbau sollen neue Akustikdecken eingezogen werden. Die Beleuchtung soll auf LED umgerüstet werden. Kosten: rund 265 000 Euro. Mittel aus der Kreisschulbaukasse sind in Höhe von 132 500 Euro beantragt worden.

Die Gemeinde beteiligt sich insgesamt an der Kreisschulbaukasse in diesem Haushaltsjahr mit 136 300 Euro. Im Vorjahr zahlte die Gemeinde noch 88 800 Euro.

Für die eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Oberschule sind 31 000 Euro im Haushalt veranschlagt worden. Wie auch in der Grundschule muss auch hier die Blitzschutzanlage instandgesetzt werden. Dafür sind 30 000 Euro einkalkuliert worden. Ferner hatte die Schulleitung beantragt, den Sonnenschutz zu erneuern.

Insgesamt 60 000 Euro sind im Haushalt für die Unterhaltung der Schulen eingeplant. So soll ein größerer Sanierungsstau vermieden werden.

Einen Zuschuss in Höhe von 11 500 Euro zahlt die Gemeinde auch für Verwaltungstätigkeiten und Systembetreuung an den Schulen.