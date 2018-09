Bösel Das katholische Pfarrheim in Bösel soll einem Begegnungszentrum weichen, dass von Menschen aller Konfessionen und Gruppen genutzt werden kann. Der Arbeitskreis Dorferneuerung, der am Dienstagabend zusammenkam, hat beschlossen, den Neubau in den Maßnahmenkatalog für die Dorferneuerung aufzunehmen. In diesem Programm wird in diesem Jahr nur der Antrag für den Neubau gestellt, beschloss der Arbeitskreis. Der muss bis zum 15. September beim Amt für regionale Landesentwicklung in Oldenburg vorliegen.

Bislang waren lediglich einige Maßnahmen im Außenbereich für rund 45 000 Euro im Dorferneuerungsprogramm vorgesehen. Der Neubau, der samt Einrichtung auf rund 1,2 Millionen Euro beziffert wird, könnte mit 45 Prozent aus der Dorferneuerung gefördert werden.

Diplom-Ingenieur Robert Lütjens vom Büro Topos hält den Neubau „für dringend erforderlich“ und „ohne übertriebenen Aufwand realisierbar“. Er hatte eine Stellungnahme für die Antragsstellung verfasst, die auf der Sitzung vorgestellt wurde. In der hob Lütjens die besondere Bedeutung der Maßnahme für die Gemeinde hervor, schließlich wird das Gebäude bereits jetzt von zahlreichen Vereinen und Gruppen genutzt. Auch Lütjens war aufgrund der Belegungsliste zum Resultat gelangt, dass in einem Neubau „alle vorgesehenen Versammlungsräume gut genutzt werden und erforderlich sind“.

Eine Sanierung kommt nicht in Frage, hatte auch die Kirchengemeinde bereits festgestellt. Die Summe der Mängel mache einen Neubau erforderlich. Künftig soll das katholische Begegnungszentrum über einen Multifunktionssaal verfügen. Ein Jugendraum samt Teeküche soll geschaffen werden.

In einem Gebäudeteil sollen die Heimatbücherei, die bislang im Rathaus untergebracht ist, und die Katholische Öffentliche Bücherei an der Fladderburger Straße zusammengeführt werden. „Dazu werden Gespräche geführt“, betonte Bürgermeister Hermann Block im Nachgang der Sitzung am Mittwoch. Durch die Zusammenführung werde ein Angebot geschaffen, das „allen Bürgern offen steht, gleich welcher weltanschaulichen Orientierung und gleich welchen Alters. Damit wird auch ein kommunaler Bildungsauftrag erfüllt“, so Lütjens.

Groß geschrieben wird im Neubau der Inklusionsgedanke: Zum einen ist das gesamte Gebäude ebenerdig. Zum zweiten wird eine behindertengerechte öffentliche Toilettenanlage geschaffen. Der Neubau soll sich optisch mit drei Pultdächern und rotem Klinker an dem angrenzenden Kindergarten St. Raphael orientieren.

Sollte die Kirche als Vorhabenträger in diesem Programm nicht zu Zuge kommen – „wir stehen in starkem Wettbewerb mit anderen Kommunen“, so Bürgermeister Block –, bleibt die Option Städtebauförderung. Ob die Gemeinde Bösel aufgenommen wird, ist aber ebenfalls derzeit noch nicht klar.