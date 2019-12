Bösel Im Schülerrat möchte Max ein Plakat entwerfen, auf dem Schüler aufgerufen werden, nicht zu streiten. Diana möchte einen Bericht darüber verfassen. „Was wir genau machen, entscheiden wir in der nächsten Stunde“, sagt Marion Schönig. Die Sozialpädagogin hat den Schülerrat wieder belebt, nachdem er zuletzt nur noch selten einberufen worden war. Nur eines der Tätigkeitsfelder der 33-Jährige, die seit August 2019 als Schulsozialarbeiterin an der St.-Martin-Grundschule beschäftigt ist.

Marion Schönig kommt aus Garrel und arbeitet seit 2013 als Sozialpädagogin. In Kiel hatte sie Soziale Arbeit studiert und die staatliche Anerkennung in der Schule als Sozialpädagogin in Wiesmoor in Ostfriesland sowie in Schulen im Landkreis Cloppenburg und Vechta erhalten. An der Grundschule in Bösel ist sie seit August mit 30 Stunden angestellt. Das Land Niedersachsen hatte im Februar 2019 die Schulsozialarbeit an Grundschule gestärkt und zusätzliche Stellen ausgeschrieben. Davon profitierte auch die Grundschule Bösel.

Demokratie, Partizipation und Mitbestimmung lernen die Schüler im Schülerrat, der aus den Klassensprechern der dritten und vierten Klassen besteht und sich einmal im Monat trifft. In einem Briefkasten in der Aula landen Wünsche und Anregungen, auch Kritik an der Arbeit, berichtet Marion Schönig. Geleert wird er während der Sitzung des Schülerrats. So erreichen den Rat auch Wünsche der Schülerschaft. „Im Moment ist eine Seilbahn hoch im Kurs“, berichtet Marion Schönig von den Zuschriften. „Wenn wir uns einig sind, dass die Wünsche auch machbar sind, wird ein Antrag bei der Schulleitung gestellt.“

Wichtig sei ihr, die Kinder ernst zu nehmen, betont Marion Schönig. Das gelte besonders, wenn Schülerinnen und Schüler mit persönlichen Sorgen und Nöten zu ihr ins Büro kämen. Auch Gespräche mit Eltern und Erziehungsberechtigten führt sie etwa bei schulischen Problemen oder berät sie in Erziehungsfragen. Sie unterstützt auch bei der Kontaktaufnahme zu außerschulischen Partnern. Die freiwilligen Angebote der Schulsozialarbeiterin unterliegen der Schweigepflicht.

Sie möchte die Lehrkräfte in deren Arbeit entlasten und Präventionsangebote schaffen. Im Ganztagsangebot bietet sie eine Bastel- und eine Pausenhofspiele-AG an.

Auch die Streitschlichter-AG fällt in ihren Zuständigkeitsbereich. Schüler der dritten oder vierten Klasse können sich freiwillig ein Schulhalbjahr ausbilden lassen, bevor sie in den Pausen im Einsatz sind. „Bei größeren Auseinandersetzungen unterstütze ich natürlich“, sagt Marion Schönig. „Das Interesse der Schüler an der Ausbildung ist groß“, freut sie sich.