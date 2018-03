Sommerfest

Jubiläum Die Kindertagesstätte St. Raphael in Bösel feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass soll es am Sonntag, 25. Mai, ein großes Sommerfest in und rund um die Einrichtung an der Straße Am Kirchplatz geben.

Das Fest beginnt um 13.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst in der gegenüberliegenden Pfarrkirche. Anschließend startet die Feier. Bis 18 Uhr werden viele Spiele und Aktionen sowie Essen und Trinken angeboten. In der Turnhalle werden zudem alte Bilder ausgestellt. Die ganze Bevölkerung ist zum Sommerfest eingeladen.