Bösel 22 Vereine aus der Gemeinde Bösel konnten sich am Dienstag über vorweihnachtliche Geschenke freuen. Die Volksbank Bösel verteilte die Reinerträge aus dem VR-Gewinnsparen. Insgesamt 44 500 Euro fließen in die verschiedenen Projekte, informierte Bank-Vorstand Andreas Frye von der Volksbank Bösel.

Bedacht wurden folgende Vereine und Gruppen: SV Bösel, 5000 Euro, Zuschuss für neue Tore, Bälle und Belüftung der Rasenspielfläche; DJK TuS Bösel, 3300 Euro, Zuschuss für Sportmaterialien wie Tischtennisplatten etc; Volkstanzgruppe der DJK, 800 Euro, Zuschuss für neue Regenschirme für Auftritte; Sportverein Petersdorf, 2500 Euro, Zuschuss für Jugendfußballtore; Tennisverein Bösel, 1500 Euro, Zuschuss für die Anschaffung von Schleppnetzen, Stahldrahtbesen und einen Ballwagen; RuF Bösel, 1000 Euro, Zuschuss für Materialien für die Bodenarbeit (Schaumstoffbalken, Flattertor etc); Freiwillige Feuerwehr Bösel, 1500 Euro, Zuschuss für einen Werkzeugwagen; Bürgerschützenverein Bösel, 2310 Euro, Zuschuss für die Anschaffung von Besteck, Geschirr und Trainingszubehör; Kirchenchor Petersdorf, 290 Euro, Anschaffung neuer Liederbücher, Messdiener von St. Cäcilia, 600 Euro, Zuschuss für die Anschaffung neuer Kinderzelte; Lebensmittelausgabe „CarLa“, 2700 Euro, Zuschuss für Weihnachtspakete an hilfsbedürftige Familien; Kindergarten St. Anna, 2500 Euro, Zuschuss für die Anschaffung eines zusätzlichen Schuppens für Laufräder und Kinderfahrzeuge; Kindergarten St. Raphael, 2500 Euro, Anschaffung von Spielmaterial für die Bauecke; Kindergarten St. Franziskus Petersdorf, 1800 Euro, Anschaffung von Gartentisch, Konstruktionsspielzeug und einen transportablen Lautsprecher; Niedersachsen Sound Orchester, 1500 Euro, Zuschuss für die Anschaffung eines Computerprogramms und neue Noten für das Jugendorchester; Verein der Freunde und Förderer der Katholischen Grundschule Petersdorf, 1300 Euro, Zuschuss für Mischpunkt für die Theateraufführungen; Big Band Bösel, 1500 Euro, Zuschuss für die Anschaffung von Blasinstrumenten; Deutsches rotes Kreuz, 5000 Euro, Zuschuss für die Anschaffung eines AED-Gerätes mit Monitor für das First-Responder-Fahrzeug; Sportkegelverein Bösel, 1500 Euro, Zuschuss für Trainingsanzüge; Fischereiverein Ortsgruppe Bösel, 650 Euro, Zuschuss für diverse Anschaffungen für Jugendveranstaltungen; St.-Franziskus-Schützenbruderschaft Petersdorf, 1500 Euro, Zuschuss für ein Luftgewehr; Gemeindejugendring Bösel, 150 Euro, Zuschuss für die Ausstattung der Küche in der Turnhalle; Förderverein der Oberschule Bösel, 3100 Euro, Zuschuss für Spielgeräte für den Pausenhof.