Cloppenburg Ausgewählte Projekte unterstützen und junge Menschen fördern – wegen des Jubiläums „100 Jahre Fahrradmarke Kalkhoff“ in diesem Jahr hat die Heinrich-Kalkhoff-Stiftung diesmal gleich 25 000 Euro für ausgewählte Projektanträge zur Verfügung gestellt. Am Samstag, 30. November – dem Geburtstag des mittlerweile verstorbenen Fahrradfabrik-Gründers Heinrich Kalkhoff – wurden die diesjährigen Preisträger im Ratssaal des Cloppenburger Rathauses vorgestellt.

Es gehe – so Stiftungsvorstand Ludger Kalkhoff – nicht nur um die finanzielle Förderung an sich, sondern auch darum, „einmal beispielhaft das Engagement von Menschen in der Öffentlichkeit hervorzuheben, die sich für das Wohl unserer Gesellschaft und die Ausbildung unserer Kinder engagieren“.

Vor genau 100 Jahren gründete der damals 16-jährige Landbriefträger Heinrich Kalkhoff die Firma „Kalkhoff“. Damit legte er den Grundstein für eine Firma, die schon bald zum größten Fahrradhersteller Deutschlands wachsen sollte. Im Landkreis Cloppenburg entwickelten sich die Kalkhoff-Werke zwischenzeitlich zum größten Arbeitgeber.

Im Jahre 1988 übernahm schließlich die „Derby Cycle Holding GmbH“ die Firma „Kalkhoff“ mitsamt der bekannten Fahrradmarke. Unter dem Namen „Kalkhoff“ werden die Räder seitdem weltweit vermarktet. Ins Leben gerufen hatten die Stiftung 2001 im Gedenken an ihren Vater die Kalkhoff-Söhne Berthold und Heinz. Seit 2003 werden mit den Stiftungsgeldern regelmäßig Projekte unterstützt.

Für den vor einem Monat verstorbenen Berthold Kalkhoff, der sich noch für die Erhöhung der Stiftungsgelder in diesem Jahr starkgemacht hatte, wurde am Sonnabend eine Gedenkminute im Rathaus eingelegt.

In diesem Jahr profitierten elf Projekte von den Stiftungsgeldern. Heinrich-Kalkhoff Preisträger 2019 ist das Museumsdorf. Es erhält 7500 Euro von der Stiftung zur Anschaffung eines Mobilitätscontainers für die Fahrradausstellung.

5000 Euro gehen an das Projekt „Elektrische Rikscha“ des St.-Vincenzhauses Cloppenburg. Das Kalkhoff-Stiftung-Projekt „Solar Rallye“ erhält 3000 Euro. Dieses wird jährlich in Zusammenarbeit mit den Schulen der Sekundarstufe I aus dem Landkreis Cloppenburg durchgeführt.

Je 1500 Euro gehen an das Projekt Zirkuspferd an der Grundschule St. Andreas, an die Ausstellung „Mini-Mathematikum“ vom Haus für Kinder Piccolino Friesoythe, an das Projekt „Herzensretter“ der Johanniter Unfallhilfe, an das Projekt „Einradfahren“ des Turnvereins Cloppenburg sowie an das „Filmprojekt Namenspate“ der Albert-Schweitzer- Schule.

Mit 1000 Euro bedacht wird das Projekt „Bläserklasse“ der Grundschule Galgenmoor. Je 500 Euro gehen außerdem an das Projekt „Umweltschule“ der Grundschule Galgenmoor und an das Projekt „Berufsorientierung“ der Oberschule Emstek.