Cloppenburg Was will ich später einmal werden? Mit dieser Frage setzt sich im Laufe seines Lebens jeder Mensch auseinander – mal mehr und mal weniger erfolgreich. Das aktuelle Schuljahr ist in den letzten Zügen. Die Sommerferien stehen kurz bevor.

Unsere Zeitung wollte wissen, was junge Menschen bei ihrer Zukunftsplanung umtreibt. Deswegen haben wir uns mit Schülern aus der Stadt zusammengesetzt und sie nach ihren Perspektiven, Wünschen und Zielen gefragt.

An der Liebfrauenschule Cloppenburg haben in diesem Jahr 86 Schüler ihren Abschluss gemacht. Während einige noch nicht genau wissen, was sie werden wollen, haben andere schon seit Langem einen Berufswunsch – so wie Kira Otten (17), Greta Papenbrock (18) und Jana Kirchberg (18). Sie haben genaue Pläne, wie es nach der Schule weitergehen soll. Davor geht es für die Mädels aber erstmal ins Ausland.

Kira Otten (17)

Dass Kira Otten später einmal was mit Naturwissenschaften machen wollte, war irgendwie schon immer klar. Darauf hat sie auch ihren Schwerpunkt im Abitur gesetzt, welches sie jetzt erfolgreich an der Liebfrauenschule Cloppenburg absolviert hat. Das Ziel der 17-Jährigen ist es, Biochemie zu studieren und dann in einem Labor arbeiten. Oder... „Mein Onkel arbeitet in der Forschung. Das könnte ich mir auch vorstellen“, sagt sie. Dafür würde sie auch gerne einen Doktor hinterherschieben. Losgehen soll es mit dem Studium aber erst nächstes Jahr. Erstmal gehts für Kira im September ins Ausland: Sieben Wochen Australien. „Ich will mich in einem Freiwilligenprojekt für den Umweltschutz engagieren“, sagt sie. Danach bereist sie noch für fünf Wochen Neuseeland – bevor dann das Studium beginnt, zu dem nicht nur ein Bachelor und Master gehört, sondern sich für Kira womöglich auch noch ein Doktor anschließt, wie sie sagt.

Jana Kirchberg (18)

Zwei Freiwilligenprojekte geht Jana Kirchberg nach der Schule an. Zuerst will die 18-Jährige ein Pflegepraktikum in Sri Lanka machen, danach möchte sie sich im Krüger-Nationalpark in Südafrika engagieren. Zweieinhalb Monate wird die Abiturientin unterwegs sein. „Ich will Medizin studieren. Deshalb auch das Pflegepraktikum“, erklärt sie. Außerdem könne sie so gut das Jahr überbrücken – bis nämlich der Medizinertest im Mai nächsten Jahres ansteht. „Man will ja ein bisschen die Welt sehen“, so die 18-Jährige, „aber ein ganzes Jahr konnte ich nicht weg.“ Für den Medizinertest muss sie schließlich noch pauken. Einen langen Ausbildungsweg hat sie da vor sich. Doch davor schreckt Jana nicht zurück: „Ich will Medizinerin werden, seit ich jung bin. Da scheut man keine Mühen.“

Greta Papenbrock (18)

Für Greta Papenbrock beginnt die Zukunft schon in einer Woche. Dann steigt die 18-Jährige in den Flieger nach Washington State (USA). Zwölf Monate wird die Abiturientin dort als Au Pair in einer Gastfamilie leben und zwei Kinder betreuen. „Ich stehe schon lange in Kontakt mit der Familie und kann es kaum abwarten“, sagt die Absolventin. Ein Jahr lang wird sie dort den Alltag der Familie miterleben. „Die USA hat mich gereizt. Man hat schon so viel von dem Land gehört. Das möchte ich jetzt einmal selbst erfahren.“ Ihr großer Traum ist es, Psychologie zu studieren, am liebsten in Groningen (Holland). „Ich interessiere mich seit der fünften Klasse dafür, habe immer viele Romane und auch Sachbücher zu dem Thema gelesen“, erklärt Greta. Sie kann sich gut vorstellen, danach als Psychotherapeutin zu arbeiten.