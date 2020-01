Alle Infos rund ums CAG

Cloppenburg Das Clemens-August-Gymnasium (CAG) plant eine Infoveranstaltung für Eltern und Kinder der Jahrgangsstufe vier, die sich bald für eine weiterführende Schule entscheiden müssen. Termin hierfür ist Donnerstag, 23. Januar.

Der Wechsel von der Grundschule an das Gymnasium bedeute für Eltern und ihr Kind sicherlich einen großen Schritt, heißt es vom CAG. Wie findet mein Kind sich in der riesigen Schule zurecht? Welche Fremdsprache ist für mein Kind geeignet? Kann mein Kind an einer Musikklasse teilnehmen? Gibt es Angebote, die extra für die neuen Fünftklässler gedacht sind?

Alle diese Fragen und noch viele mehr werden bei der Infoveranstaltung um 17 Uhr von den Lehrkräften und den zukünftigen Paten der neuen Fünftklässler beantwortet. Die erste Woche am CAG, das Betreuungsangebot für den Jahrgang fünf, der Sanitätsdienst, die Streitschlichter – alle Einrichtungen, die für die neuen Fünftklässler von besonderer Bedeutung sind, werden vorgestellt. Schwerpunkte werden der Schnupperunterricht in den Fächern Französisch und Latein sowie die Informationen über die Musikklassen sein.