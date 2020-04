Anmeldung zu den Oberschulen

Cloppenburg Für den neuen Jahrgang fünf im Schuljahr 2020/21 können die Eltern und Erziehungsberechtigten ihre Kinder ab sofort an der Oberschule Pingel Anton oder an der Johann-Comenius-Oberschule anmelden. Aufgrund der wegen der Corona-Krise bestehenden Kontaktbeschränkungen werden keine persönlichen Anmeldegespräche möglich sein. Die Anmeldeunterlagen können auf der Homepage der jeweiligen Schule (www.obs-pingel-anton.de oder www.johann-comenius-oberschule.de) heruntergeladen werden. In Ausnahmefällen ist eine Abholung am 5. und 6. Mai in den Schulen möglich (Oberschule Pingel Anton/ Standort Galgenmoor, Königseestraße 3; Johann-Comenius-Oberschule, Leharstraße 12). Die Unterlagen werden im Eingangsbereich ausgelegt sein. Eine Beratung kann allerdings nicht erfolgen.

Für telefonische Rückfragen steht am Mittwoch, 6. Mai, 9 und 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr, ein Mitglied der Schulleitung zur Verfügung. Die vollständig ausgefüllten Unterlagen sollten bis zum 8. Mai zusammen mit den Zeugnissen der 3. und 4. Klasse, dem Beratungsprotokoll der Grundschule und der Geburtsurkunde in den Briefkasten der Schule geworfen oder per Post an die Schule geschickt werden.