Cloppenburg Die vierte Auflage der kreisweiten Aktion „Schlaue Köpfe tragen Helm“ ist am Donnerstagmorgen mit der Auftaktveranstaltung in der Grundschule Galgenmoor gestartet. 680 Fahrradhelme wurden am Donnerstag und Freitag unter 5900 Kinder von 36 Grund- und Förderschulen des Kreises Cloppenburg verlost. „Jeder neunte Schüler bekommt damit ein Exemplar“, freute sich Arwid Romey, Vorsitzender des Kreiselternrates, der das Projekt initiiert hat.

„Unser Ziel ist es, möglichst viele Kinder möglichst früh an das Radfahren mit Helm heranzuführen – auch auf dem Weg zur Schule und nach Hause. Deswegen wenden wir uns an die Grundschulen“, so Romey weiter. Ein Radunfall vor drei Jahren, bei dem der verunfallte Junge schwere Hirnquetschungen erlitt, hat Romey, der zu diesem Zeitpunkt selbst Vater eines Sohnes im Grundschulalter war, bewogen, die Aktion ins Leben zu rufen.

Mit 71,9 % zählt der Kopf zu den drei meistbetroffenen Körperregionen bei Radunfällen, die – wie die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts für die ersten fünf Monate 2019 zeigen – angestiegen sind. Schädel-Hirn-Traumata sind die häufigste Verletzungsart bei schwer-verletzten Fahrradfahrern. „Ein Fahrradhelm kann bis zu 80 Prozent der Kopfverletzungen unter Schwerverletzten verhindern und 20 Prozent der Kopfverletzungen bei Leichtverletzten“, so Michael May, Geschäftsführer des Gemeindeunfallversicherungsverbands (GUV) Oldenburg.

Rückenwind aus Berlin erhält die Initiative von der hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten Silvia Breher (Löningen), die am Donnerstag bei der Auftaktveranstaltung ebenfalls dabei war.

Neben dem Engagement des Stadt- und Kreiselternrats Cloppenburg ermöglichen der Landkreis wie die Stadt Cloppenburg, die Stadt Friesoythe, die Gemeinden Garrel (dort wurden an der örtlichen Grundschule ebenfalls Helme verlost) und Molbergen, die OLB-Stiftung, der Helmhersteller KED und der Fahrradhändler Moritz Willenborg, der Discounter Lidl, die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta sowie die Landesunfallkasse Niedersachsen und der GUV Oldenburg die Umsetzung der Initiative „Schlaue Köpfe tragen Helm“.