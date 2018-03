Cloppenburg Nach der Schule ins Ausland gehen, das ist der Wunsch von vielen jungen Erwachsenen. Für Johanna Rohe aus Cloppenburg wird sich dieser Wunsch erfüllen. Die 18-jährige Abiturientin konnte in einem mehrmonatigem Bewerbungsverfahren überzeugen und wird voraussichtlich im September ihren Jugendfreiwilligendienst in Großbritannien antreten.

So geht’s ins Ausland Wer für längere Zeit ins Ausland gehen möchte, kann dies über verschiedene Organisationen und Programme machen. Weltwärts nennt sich zum Beispiel der entwicklungspolitische Freiwilligendienst des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes entsenden Organisationen wie „AFS“, „ICJA Freiwilligenaustausch weltweit“ oder „Experiment“ junge Erwachsene in die ganze Welt. Auch Schüler haben die Möglichkeit, einen längeren Austausch ins Ausland zu unternehmen. AFS und Youth for Understanding sind zwei Organisationen, die Programme anbieten. www.afs.de www.icja.de www.experiment-ev.de www.yfu.de

„Ich habe mir schon vor Jahren vorgenommen, nach der Schule ins Ausland zu gehen“, sagt Johanna Rohe. Und auch das Ziel habe schon lange festgestanden: „Mein Wunsch war Großbritannien – und das hat jetzt geklappt“, freut sich die 18-Jährige, die in diesem Jahr ihr Abitur an der Liebfrauenschule in Cloppenburg ablegen will.

Schnelle Rückmeldung

Von der ersten Bewerbung bis zur verbindlichen Zusage sei aber einige Zeit verstrichen. „Ich habe mich bei verschiedenen Organisationen beworben und von AFS International (American Field Service) eine schnelle Rückmeldung erhalten“, erinnert sich die Schülerin. Hier habe sie dann auch das weitere Bewerbungsverfahren durchlaufen.

„Ich musste am Anfang meine persönlichen Daten in Form eines Lebenslaufs im Internet-Bewerberportal von AFS eintragen, ein Foto von mir hochladen und ein Motivationsschreiben auf Englisch mitschicken. Außerdem konnte ich meine ersten Präferenzen für Länder, in die ich gerne ausreisen würde, angeben“, berichtet Johanna. Das sei im September gewesen.

Das Auswahlwochenende

Bereits im Oktober habe sie dann auf Einladung der Organisation an einem Auswahlwochenende in Rotenburg an der Wümme teilgenommen. Zusammen mit gut 20 anderen Bewerbern habe sie dort ehemalige Teilnehmer, die als Ehrenamtliche für AFS tätig sind, getroffen, die von ihren Auslandsaufenthalten berichteten.

„Die Ehrenamtlichen haben dann auch Einzelgespräche mit uns geführt, um zu sehen, ob wir geeignete Kandidaten für eines der Programme sind“, erklärt Johanna weiter. Dabei habe man ihr auch die Schwierigkeiten erläutert, die sich während eines Freiwilligendienstes ergeben können. Nicht jeder Teilnehmer sei mit seiner Unterbringung oder dem Programm, dem er zugeteilt werde, zufrieden.

Alles noch mal überdenken

„Deshalb haben die uns auch gesagt, dass wir uns alles noch mal ganz genau überlegen sollen“ sagt die Schülerin, die in ihrer Entscheidung, ins Ausland zu gehen, durch die Zeit in Rotenburg noch bestärkt wurde.

Nach dem Auswahlwochenende hätte sie dann drei Tage Zeit gehabt, ihre bisherige Bewerbung zu überdenken, Angaben zu ändern oder gegebenenfalls zu konkretisieren. „Danach war ich festgelegt.“

Ende des Jahres sei dann die Zusage gekommen, dass Johanna ausgewählt wurde, im August oder September nach Großbritannien zu gehen. Abgeschlossen war der Findungsprozess damit aber noch nicht.

Eine neue Organisation

„AFS arbeitet in Großbritannien mit der Organisation Time for God (TFG) zusammen, die von da an mein Ansprechpartner war“, erzählt Johanna weiter. Parallel zu den Ausreiseformalitäten wie Passfragen oder die Erstellung eines Gesundheitszeugnisses, musste sich die Schülerin den Fragen der britischen Organisation stellen.

„Es gab ein Skype-Interview mit einer Mitarbeiterin, die mit mir meine Unterlagen durchgegangen ist und ganz viel über mich wissen wollte. Zum Beispiel woher genau ich komme, was ich mit meiner Heimat verbinde, was meine Stärken und Schwächen sind und welche Hobbys ich habe. Das gesamte Interview war auf Englisch.“ Insgesamt habe das Gespräch, in dem Johanna ebenfalls eine Zusage für eine weiter Zusammenarbeit erhalten hat, eine Stunde gedauert.

„Das Ziel ist noch unklar“

In den nächsten Wochen wird die Schülerin verschiedene Projektvorschläge erhalten. Eines dieser Projekte wird dann ihr Einsatzort als Freiwillige sein. „Wohin es geht hängt sowohl von mir, als auch vom Projektpartner ab“, berichtet Johanna, denn nur wenn beide Seiten ihr Ok geben, erfolgt die Vermittlung.

Neben der Arbeit in dem Projekt hat die 18-Jährige aber auch andere Pläne für ihren Aufenthalt im Ausland. „Ich möchte eine Freundin besuchen, die in Brighton (Südengland) studiert, Zeit mit anderen Freiwilligen verbringen und natürlich rumreisen“, berichtet sie.

Lediglich eine Aufgabe muss sie noch erfüllen. „Alle Austausch-Teilnehmer sind angehalten, Spenden zu sammeln, um das Programm nachhaltig zu finanzieren. Dafür brauche ich noch etwas Geld. Wer mich unterstützen will, kann mich unter meiner Mailadresse johannarohe@web.de kontaktieren.“