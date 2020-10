Bauarbeiten In Cloppenburg: Bistro für die Pingel-Anton-Oberschule

Cloppenburg Die Oberschule Pingel Anton in der Cloppenburger Stadtmitte soll weiterhin umfassend saniert werden. Nachdem 2018/19 bereits in einem ersten Schritt der Küchenbereich, der Musikraum und der Kunstraum grundlegend erneuert worden sind, soll jetzt in der zweiten Bauphase ein Bistro gebaut werden. Die entsprechenden Planungen sind am Mittwochabend im städtischen Schulausschuss vorgestellt worden.

Warum ein Bistro und keine klassische Mensa? Da die Schule mitten in der Innenstadt mit all’ ihren Fastfood-Verlockungen wie Döner, Pizza und Pommes liegt, mache es wenig Sinn, ausschließlich das klassische Mittagessen anzubieten. Dieses würde von vielen Schülern möglicherweise nicht angenommen, hieß es.

Das neue Bistro soll nach den Plänen der Verwaltung 115 Sitzplätze haben. 100 Schüler können dort gleichzeitig essen, in zwei Etappen wären also logischerweise 200 Mädchen und Jungen täglich versorgt. Mehrere Sitzgruppenbereiche, die durch mobile Stellwände abgetrennt sind, drei Rundtische und ein Wintergarten sollen eine gemütliche Atmosphäre erzeugen.

Darüber hinaus wird es eine kleine Bühne geben. Die großen Schulveranstaltungen – so betonte es Schulleiter Johannes Bockhorst – würden aber weiterhin in der Mensa beim Außenstandort der Schule im Galgenmoor abgehalten. Dort werden die Jahrgänge fünf bis sieben beschult.

Für die Schaffung des Bistros sowie die Sanierung eines danebenliegenden Treppenhauses hat die Stadtverwaltung rund zwölf Monate Bauzeit einkalkuliert. Die Kosten betragen 1,25 Millionen Euro. Die Maßnahme wird zu 90 Prozent vom Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) gefördert.

Die bereits 1961 erbaute und zuletzt 1970 erweiterte Oberschule am Pingel Anton war lange Zeit nicht renoviert worden, weil sich die Diskussion, ob der Landkreis das Gebäude möglicherweise von der Stadt übernimmt, viele Jahre hingezogen hat. Doch nun ist klar: Alles bleibt, wie es ist – beziehungsweise wird besser.

Deshalb soll es bis 2028 weitere sechs Bauphasen geben, nach denen die Schule dann komplett saniert ist. Die Gesamtkosten für die Bauphasen I bis VIII veranschlagte Stadtsprecherin Benita Meyer auf Nachfrage unserer Redaktion am Donnerstag auf 3,05 Millionen Euro. Ob auch die Bauabschnitte III bis VIII vom KIP II gefördert werden, prüft die Verwaltung derzeit.