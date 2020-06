Bbs Am Museumsdorf: „Quantensprung“ in digitaler Ausstattung

Cloppenburg „Es läuft bestimmt nicht immer alles rund. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg.“ Günter Lübke, Direktor der Berufsbildenden Schulen (BBS) am Museumsdorf Cloppenburg, sieht seine Schule in Bezug auf die digitale Ausstattung gut aufgestellt. In den vergangenen Monaten habe sich viel getan, sagt Lübke und bezieht sich damit auf einen NWZ-Bericht, in dem die digitale Ausstattung der Schule bemängelt wurde.

„Nähern uns Optimum“

„Wir sind seit Jahren daran, das W-Lan-Netz auszubauen“, betont Studiendirektor Hubertus Espel, der den Einsatz der Technologien an den BBS betreut. Gerade in den vergangenen Wochen seien neue Access-Points installiert worden, über die sich digitale Endgeräte von Schülern und Lehrern ohne Zugangsbeschränkungen und Versorgungsengpässe in das W-Lan einwählen lassen. Kurzfristiges Ziel sei, jeden Klassenraum mit einem solchen Access-Point auszustatten. Der Anschluss an die Gigabit-Leitung im Zuge der Breitband-Offensive des Landkreises Cloppenburg sollte ausreichend Bandbreite gewährleisten. „Wir nähern uns dem Optimalzustand“, sagt Schulleiter Lübke.

Auch Studiendirektor Willehard Gründing, stellvertretender Schulleiter, spricht von einem „Quantensprung“ in Bezug auf die digitale Ausstattung, verschweigt aber auch nicht, dass es beim technischen Support anfangs gehakt hatte. Lübke würde sich noch mehr Personal im Support wünschen. „Eine halbe Stelle genügt nicht.“ Ein externer IT-Dienstleister ist damit beauftragt. Zudem arbeitet die BBS mit dem Medienzentrum zusammen. Die Schule mit ihren vielfältigen Zweigen stelle komplexe Anforderungen an die digitale Ausstattung.

95 Prozent ausgestattet

Probleme bei der Inbetriebnahme der neuesten Generation von Smartboards an der Schule seien mittlerweile behoben. 95 Prozent der Klassenräume seien mittlerweile mit interaktiven Tafeln ausgestattet, die ältere Generation werde sukzessive durch die neuste Smartboard-Generation ausgetauscht. Das sollte bis 2022/2023 beendet sein. Diese Tafeln könnten und würden auch von allen Lehrern bedient werden.

Die Fachbereiche seien über das Medienkonzept in die digitale Entwicklung der Schule eingebunden, entgegnet die Schulleitung auf entsprechende Kritik an der Beteiligung der Lehrer. Die Kollegen würden auch geschult, betont Gründing. Weitere Schulungen sollen folgen.

„Eine Baustelle“

„Eine Baustelle“, so Schulleiter Lübke, sei allerdings das Selbstlernzentrum. Dort laufe ein veraltetes System, das aber noch in diesem Jahr umgestellt werden solle. Die Computer müssten ersetzt werden.

Beim Homeschooling in Corona-Zeiten setzt die BBS auf Videokonferenzen via Niedersächsischer Bildungscloud. Reine Videokonferenzen klappten sehr gut, Probleme gebe es etwa, wenn Lehrer aus dem Homeoffice eine Präsenzklasse via Videokonferenz unterrichten sollen. Lübke: „Da ruckelt es noch.“

Hier setzt die Schule zukünftig auf mehr Verlässlichkeit durch ein Konferenzsystem, das vom Medienzentrum des Landkreises Cloppenburg momentan für die angeschlossenen Schulen entwickelt wird.