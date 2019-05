Cloppenburg Familienhebammendienst, Schwangerschaftsberatung, soziale Kaufhäuser, Mehrgenerationenhaus: Mehr als 1000 Frauen und Familien haben im Jahr 2018 die Angebote des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) Cloppenburg genutzt. Das geht aus dem Bericht des SkF hervor, der am Mittwoch in der Geschäftsstelle an der Bürgermeister-Heukamp-Straße vorgestellt wurde.

• Schwangerschafts-

beratung

An den vier Standorten Cloppenburg, Friesoythe, Barßel und Löningen hat der SkF im vergangenen Jahr 517 Frauen beraten. 2017 waren es noch 529, 2016 618. Es wurden insgesamt 752 Beratungsgespräche geführt (829/2017; 871/2016).

Ein Anstieg ist bei den weiterführenden Beratungen zu erkennen. Waren es 2016 noch 253 und 2017 300, wurden im vergangenen Jahr schon 461 notiert. 83 Prozent der Frauen sind zwischen 20 und 34 Jahre alt; 65 Prozent deutsch. 16 Prozent kommen aus anderen EU-Staaten und 14 Prozent aus dem nicht-europäischen Ausland. „Wir beobachten, dass inzwischen sehr viele osteuropäische Frauen zu uns kommen“, berichtete SkF-Mitarbeiterin Martina Janhsen.

Die finanzielle Situation der Schwangeren war in 67 Prozent der Fälle Anlass zur Kontaktaufnahme. In 50 Prozent der Fälle wurden Fragen zur Vorsorge, Schwangerschaft und Geburt geklärt. Für 28 Prozent war die Klärung sozialrechtlicher Ansprüche wichtig. Die fehlende Unterstützung des sozialen Umfelds war in 23 Prozent der Fälle Thema.

Zusätzlich zu den Regelleistungen wurden 2018 24 140 Euro Euro (2017: 25 294 Euro) aus kirchlichen Mitteln ausgezahlt und 162 850 Euro (2017: 181 660 Euro) kamen von der Bundesstiftung „Mutter und Kind“.

• Familienhebammen-

dienst

90 Familien wurden 2018 durch eine Familienhebamme bzw. eine Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin betreut: Die meisten Familien wohnen in Cloppenburg (28), gefolgt von Friesoythe (14) und Garrel (11). Häufig gibt es Ängste und Unsicherheiten im Umgang mit dem Baby. Zudem spielen häufig soziale und wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. 24 Familien kommen aus Ländern mit Flüchtlingshintergrund – zum Beispiel Iran und Syrien – sowie aus dem Bereich der Werkvertrags- und Leiharbeit (Bulgarien, Rumänien, Ungarn).

In 36 Fällen erfolgte bereits eine Begleitung in der Schwangerschaft. Vor dem Hintergrund der schwierigen Hebammenversorgung sei ein frühzeitiger Zugang wichtiger geworden, so Ines Luthmann vom SkF-Familienhebammendienst. Stichwort Hebammenmangel: Durch die Einrichtung einer Hebammenzentrale, habe man den Druck ein wenig senken können, meinte Luthmann.

• Sexualpädagogische

Präventionsarbeit

Den Sexualkunde-Unterricht in der Schule flankiert der SkF mit sexualpädagogischer Gruppenarbeit. Im Berichtsjahr 2018 war dies in drei Förderschulen, zwölf Oberschulen und einem Gymnasium der Fall. In nach Jungs und Mädchen getrenntem Unterricht seien häufig auch Themen besprochen worden, mit denen die Schüler ihre Lehrer und Eltern nicht gerne konfrontiert hätten, erklärte die für die Präventionsarbeit zuständige SkF-Mitarbeiterin Eva Grave.

• Babylotse ambulant

in Frauenarztpraxen

An dem Projekt „Babylotse ambulant“ beteiligen sich aktuell vier Arztpraxen im Kreis Cloppenburg. Hier werden zu Beginn und gegen Ende der Schwangerschaft sowie kurz nach der Geburt eines Kindes Fragebögen ausgehändigt, die die Frauen freiwillig ausfüllen und abgeben können. In einem verschlossenen Umschlag werden diese an die Babylotsin Martina Janhsen weitergeleitet. Wünschen die schwangeren Frauen, Paare oder Familien Unterstützung, nimmt die Babylotsin Kontakt auf. Allein in diesem Jahr, so Janhsen, seien 360 Fragebögen beim SkF eingegangen – jede fünfte Frau habe Beratungsbedarf. Für dieses Jahr sei bereits eine weitere Steigerung zu beobachten. Derzeit bemühe man sich, das auf drei Jahre angelegte und im August auslaufende Projekt um 15 Monate zu verlängern.

• Familienpaten

Vielen Familien fehlt heute das soziale Netz aus Großeltern, Freunden und Nachbarn. Im Jahr 2018 wurden mit Hilfe von 31 Familienpatinnen 43 Familien unterstützt. Unter anderem geht es um die Freizeitgestaltung mit den Kindern, Begleitung bei Behördengängen oder Arztbesuchen und Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen sowie bei Erziehungs- oder Ernährungsfragen.

• Ambulante

Erziehungshilfen

Vier Sozialpädagoginnen aus dem Team der ambulanten Jugendhilfe betreuten im vergangenen Jahr im gesamten Landkreis Cloppenburg 14 Familien mit 24 Kindern – drei Personen waren alleinerziehend. Vier Fälle wurden abgeschlossen.

• Mehrgenerationenhaus

Deutschkurse, Pampers-Café, Ferienbetreuung von Schulkindern: Das sind nur drei von Dutzenden Angeboten, die das Mehrgenerationenhaus an der Löninger Straße 16 zu einem wichtigen Baustein im Sozialgefüge der Stadt Cloppenburg gemacht haben. Rund 10 000 Menschen haben bereits die Angebote genutzt.

• Familienpaten in

Flüchtlingsfamilien

Derzeit werden von zehn Familienpatinnen zehn ausländische Familien mit 35 Kindern betreut. 181 Mütter besuchten mit 286 Kindern an 45 Terminen den Kursus „Mama lernt Deutsch“.

• Soziale Kaufhäuser

Der SkF unterhält kreisweit vier soziale Kaufhäuser in Cloppenburg, Friesoythe, Löningen und Barßel. Dort werden gut erhaltene Gebrauchtwaren zu niedrigen Preisen an Bedürftige verkauft. Für den Verkauf sorgen 136 ehrenamtliche SkF-Frauen, eine angestellte Halbtagskraft und eine geringfügig Beschäftigte.

• Haushalts-

Intensivtraining

2018 wurde in zehn Familien ein Haushaltsintensivtraining durchgeführt – acht kamen aus dem Bereich der frühen Hilfe im SkF. Eine Hauswirtschafterin half besonders jungen Müttern und Vätern sowie alleinerziehenden und besonders belasteten Eltern unter anderem bei einer verlässlichen Kinderversorgung sowie einer eigenständigen Haushaltsführung und Alltagsorganisation.