Betreuung auch in Schließzeit

Cloppenburg Wie in jedem Jahr war auch in diesen Sommerferien ursprünglich ab dem 3. August eine dreiwöchige Schließzeit der städtischen Kindertagesstätten geplant. Bedarfsabfragen zu Beginn des Jahres ergaben, dass in diesen Wochen größtenteils keine Betreuung notwendig ist. Die Corona-Krise hat jedoch den Alltag vieler Cloppenburger Familien auf den Kopf gestellt und einige Urlaubsplanungen verändert. Um den Eltern nach der langen Schließung der Kitas entgegenzukommen, startet die Stadtverwaltung nun über die jeweilige Einrichtung eine neue Bedarfsabfrage, um den Kindern auch während der ursprünglich geplanten Schließzeit eine Ferienbetreuung zu ermöglichen.

Dies kann aus organisatorischen und personellen Gründen nicht den vollständigen Regelbetrieb ersetzen, sondern richtet sich nach den Bedarfen der Familien. Eltern, die keine anderweitigen Möglichkeiten, beispielsweise im Rahmen flexibler Arbeitszeitgestaltung oder Home Office, haben, sollen so in der Betreuung der Kinder während der Sommerferienzeit unterstützt werden.

Eine Ferienbetreuung von Krippenkindern kann zum Wohl der Kinder nicht angeboten werden. Kinder in diesem Alter benötigen Eingewöhnungszeiten für neue Situationen, Gruppen und Einrichtungen und müssen insbesondere eine Bindung zur Bezugsperson aufbauen. Das kann in der Kürze einer Ferienbetreuung nicht gewährleistet werden. Das Kindeswohl hat für die familienfreundliche Kommune Cloppenburg grundsätzlich Vorrang.

