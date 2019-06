Cloppenburg 41 junge Frauen und Männer haben jetzt am Beruflichen Gymnasium Technik der BBS Technik am Lankumer Feldweg die allgemeine Hochschulreife gemacht. Den Abiturienten werden am Samstag, 29. Juni, nach einem Wortgottesdienst in einer Feierstunde ab 11 Uhr im Forum der BBS Technik die Zeugnisse ausgehändigt.

Schwerpunkt Bautechnik (Tutor: Manfred Mogwitz): Tobias Bohmann, Nutteln; Jannes Flint, Peheim; Max Green, Cloppenburg; Malte Jakoby, Lastrup; Karina Kallage, Cloppenburg; Patrick Klat, Löningen; Judith Lüske, Cloppenburg; Anastasiya Meijer, Cloppenburg; Jan Preut, Cloppenburg; Natascha Schlegel, Garrel; Lennart Schulte, Lastrup; Maximilian Schwegmann, Löningen; Luca Tönnies, Lastrup; Julia Worthmann, Strücklingen-Utende.

Schwerpunkt Informationstechnik (Tutor: Dr. Christoph Keveloh): Louis Bahlmann, Cloppenburg; Lukas Bröring, Molbergen; Suleyman Cello, Cloppenburg; Lukas Dieker, Nikolausdorf; Paul Dumrauf, Cloppenburg; Maximilian Ellmann, Cloppenburg; Dennis Klukowski, Cloppenburg; Lars Kölker, Cappeln; Joe Kunert, Bösel; Daniel Mählmann, Cloppenburg; Moritz Mögel, Quakenbrück; David Möllmann, Cloppenburg; Nico Nekrassov, Bösel; Lucas Powell, Vechta; Silas Schlörmann, Cloppenburg; Jannes Tensing, Cloppenburg; Alexander Tulnev, Cloppenburg.

Schwerpunkt Mechatronik (Tutor: Conrad Möhlenkamp): Michel Backhaus, Cloppenburg; Niklas Blanke, Halen; René Deitmer, Emstek; Mazlum Koyun, Cloppenburg; Alexander Lorenz, Werlte; Bernard Lübbehüsen, Halen; Jan Neekamp, Schwichteler; Finn Thölking, Halen; Simon Vaske, Essen; Leon Wischnewski, Emstek.