Cloppenburg Schulen in Trägerschaft des Landkreises Cloppenburg dürfen sich freuen. Über 16 Millionen Euro sollen in den kommenden fünf Jahren im Rahmen einer Digitalisierungsstrategie in die hiesigen Bildungsstätten fließen. Die Mitglieder des Schulausschusses haben sich am Dienstag für eine entsprechende Beschlussempfehlung an den Kreistag ausgesprochen.

Das Lernumfeld der Schüler soll dadurch langfristig dem aktuellen Stand der Technik angepasst und die Wandlung von Tafel und Kreide zu LED-Wand und Tablet fortgesetzt werden. Eine Digitalisierungsstrategie mit festen Zielen für Schulen umzusetzen, ist in dieser Intensivität in Niedersachsen etwas Besonderes.

Der Maßnahmenkatalog reicht vom Anschluss an das Breitbandnetz bis zur Ausstattung des Schulpersonals mit Tablet-Computern. Letzteres ermöglicht unter anderem den Einsatz des digitalen Klassenbuchs. Durch den täglichen Umgang mit moderner Technik soll den Schülern nicht nur Medienkompetenz vermittelt werden – sie werden außerdem darauf vorbereitet, derartige Hilfsmittel im späteren Berufsleben einzusetzen.

Dabei wird auch auf die Zielsetzung der jeweiligen Schulform eingegangen. Gymnasien werden bei der Schwerpunktbildung unterstützt, indem sie entsprechende Medientechnik zur Verfügung gestellt bekommen. Für Förderschulen werden Medien und Techniken des täglichen Lebens eingeplant. Die weitere Ausstattung der Berufsschulen mit moderner Automatisierungs- oder Robotertechnik soll die Schüler ebenfalls auf ihre Tätigkeit in digitalisierten Unternehmen vorbereiten.