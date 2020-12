Bildung in Cloppenburg: Dr. Andreas Berndt neuer BBS-Technik-Schulleiter

Cloppenburg Dr. Andreas Berndt ist neuer Schulleiter der Berufsbildenden Schulen Technik in Cloppenburg. Er wurde nun von Nicola Meyer-Stürze, Dezernentin des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung Osnabrück, offiziell eingesetzt. Berndt hatte die BBS Technik bereits seit Februar als Ständiger Vertreter geleitet.

Der in Burgdorf bei Hannover aufgewachsene Berndt studierte bis 1992 Physik an der Universität Hannover. 1997 promovierte er zum „Doktor Ingenieur“, nachdem er im „Laser Zentrum Hannover“ gearbeitet hatte. Zwei Jahre später wechselte er nach Mainz zu dem Unternehmen „Schott Glas“. Mehr als 20 Patente hat er auf verschiedenste Verfahren und Vorrichtungen im Bereich der Lasertechnik entwickeln und anmelden können.

Als Quereinsteiger kam er Ende 2001 an die BBS Technik. Um die Schule weiter nach vorne zu bringen, hat er am Aufbau einer Homepage (www.bbst-clp.de) schon vor 16 Jahren mitgearbeitet. Zum Oberstudienrat wurde er im Jahre 2010 befördert. Schon zwei Jahre später hat er das Amt des stellvertretenden Schulleiters dieser Schule übernommen. Tätigkeitsschwerpunkte waren seit dem die Einführung des digitalen Stundenplans, Mitwirkung an der Stundenplanerstellung, Erstellung von Statistiken, Optimierung schulischer Prozesse, Mitgliedschaft im Schulvorstand – um hier nur einige zu nennen.

Ein besonderes Projekt verfolgt der Lehrer schon seit sechs Jahren: die Entwicklung eines Lebensmittel-Technikum in Cloppenburg. Auch für den Aufbau eines Verbundes zur Implementierung von Industrie 4.0 mit vier weiteren Berufsbildenden Schulen des Oldenburger Münsterlandes macht er sich stark.

Seit mehr als zehn Monaten leitet Berndt nun schon die Schule. Ihm wurde oft gesagt, dass er die Schule in sehr schwierigen Zeiten übernehmen müsse. Dies sieht Berndt nicht so. Er übernehme diese Schule zwar in einer arbeitsintensiven Zeit mit immer wieder neuen und besonderen Herausforderungen. Er sehe aber auch, dass die anfallenden Probleme täglich gelöst würden und die Schule durch die schnelle Digitalisierung regelrecht „aufblühe“ und immer moderner werde. Aus dieser Perspektive betrachtet, sei der Zeitpunkt für die Übernahme der Schule günstig, so Berndt. Er ist sich sicher, dass die Schule gestärkt aus der Pandemie herausgehen werde.