Cloppenburg Zu einem gemeinsamen Informationsabend laden die Beruflichen Gymnasien der Stadt Cloppenburg für Montag, 13. Januar, 19.30 Uhr, in die Aula der BBS Technik am Cappelner Damm ein. Veranstalter sind die Berufsbildenden Schulen (BBS) am Museumsdorf sowie die BBS Technik.

Im Landkreis Cloppenburg werden die Beruflichen Gymnasien in den Fachrichtungen Wirtschaft, Gesundheit und Soziales – mit den Schwerpunkten Ökotrophologie, Agrarwirtschaft, Sozialpädagogik, Gesundheit und Pflege, Technik – mit den Schwerpunkten Bautechnik, Mechatronik und Informationstechnik sowie Gestaltung- und Medientechnik – angeboten.

Bei der Informationsveranstaltung sollen Inhalte, Strukturen und Verordnungen für die gymnasiale Oberstufe der Beruflichen Gymnasien vorgestellt werden, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Sie richtet sich sowohl an Absolventen der Haupt-, Real- und Oberschulen sowie der Berufsfachschulen, die den Erweiterten Sekundarabschluss I erwerben, als auch an Schüler der zehnten Klasse der allgemeinbildenden Gymnasien.

Das Berufliche Gymnasium ist ein dreijähriger Bildungsgang vom 11. bis zum 13. Schuljahr. Er dient der Vorbereitung auf das Studium an einer Universität oder Hochschule und – durch seine berufliche Fachrichtung – auf die Berufswelt. Ziel ist der Erwerb der bundesweit anerkannten Allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Das Abitur an einem Beruflichen Gymnasium ist exakt der gleiche Bildungsabschluss wie das Abitur an einem allgemeinbildendenden Gymnasium.

Zu der Informationsveranstaltung sind alle interessierten Schüler des Landkreises Cloppenburg, die bis Sommer 2020 die Aufnahmekriterien erfüllen und die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) erwerben möchten, sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigte eingeladen.