Cloppenburg Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Oberschule Pingel Anton in Cloppenburg für Samstag, 29. Februar zwischen 10 und 12 Uhr ein. Den zukünftigen Fünftklässlern und ihren Eltern bietet sich dadurch die Möglichkeit, den Standort am Galgenmoor, Königsseestraße 3, kennenzulernen und eine Entscheidung für die Schullaufbahn zu treffen.

Den Jungen und Mädchen wird an diesem Tag ein Einblick in das vielfältige Schulleben der Oberschule Pingel Anton geboten. Bei einem Rundgang durch die Klassenräume können die Viertklässler und deren Eltern sowohl die unterschiedlichen Fachbereiche als auch Projekte und AGs kennenlernen. Einen idealen Überblick dabei bietet die Laufkarte. Auch Mitmachaktionen warten auf die zukünftigen Oberschüler. Nicht nur in der Sporthalle, sondern auch bei den Naturwissenschaften oder im Werken gibt es spannende Aufgaben. Interessierte Eltern können sich beim Schulleiterteam über die Anmeldung ihrer Kinder sowie deren zukünftigen Stundentafeln informieren. Für den kleinen Hunger hält ein Team in der Mensa einige Leckereien bereit.

Schulleitung und Kollegium kommt es beim Tag der offenen Tür auch darauf an, die besonderen Schwerpunkte der Schule darzustellen: Sozialarbeit und Berufsorientierungsmaßnahmen, betriebliche Kooperationen, praxisorientierte Unterrichtskonzeption, kulturelle Kompetenz durch Projekte unterschiedlicher Art oder Förderunterricht sind nur einige Beispiele aus dem umfangreichen Programm der Oberschule Pingel Anton.