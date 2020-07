Bildung: Schüler meistern alle Herausforderungen

Cloppenburg Das Leben ist kein Wunschkonzert – diese Erfahrung mussten auch die Schüler der Albert-Schweitzer-Schule machen. Sie mussten plötzlich raus aus der Schule, dann wieder zurück und für die Abschlussarbeiten büffeln. Aber der Einsatz hat sich gelohnt: „Trotz aller Widrigkeiten durch die Corona-Krise, die für viele erstmal einen Bruch im Schulleben und in der persönlichen Entwicklung bedeutete, können alle Jugendlichen zufrieden auf die vergangenen Wochen und ihre Ergebnisse schauen“, sagt Schulleiterin Marianne Wesselmann.

Sechs Schüler erhielten ihren Förderschulabschluss, 14 Schüler den Hauptschulabschluss. Und dass sie dabei ihre Träume nicht aus den Augen verlieren, machten die Absolventen gemeinsam auf einer großen Collage deutlich.

Herzliche Worte, sorgsam ausgewählte Geschenke und liebevolle Aufmerksamkeiten der Klassenlehrkräfte, der Vertrauenslehrkräfte, des Landrats und der Schulleitung umrahmten den Abschied. Landrat Johann Wimberg lobte die Schüler in einem Brief: „Hinter euch liegt so etwas wie ein Dauerlauf, und ihr könnt stolz darauf sein, euer Ziel erreicht zu haben. Etwa sechs Stunden an fünf Tagen pro Woche habt ihr euch intensiv auf die Prüfung vorbereitet. Eine tolle Leistung!“

Schulleiterin Marianne Wesselmann ist stolz auf ihre Absolventen und warf einen optimistischen Blick in die Zukunft: „Eure Fähigkeit, mit herausfordernden Situationen erfolgreich umzugehen, hat euch nicht nur durch das letzte Schulhalbjahr gebracht, sondern wird euch auch zu euren beruflichen Zielen tragen.“