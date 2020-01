Cloppenburg „Du bist ein echter Niedersachse. Sturmfest und erdverwachsen“, sagte Matthias Pietsch von der Landesschulbehörde über den Schulleiter der BBS Technik, Heinz Ameskamp. Zum 31. Januar hört er auf. Bei seiner offiziellen Verabschiedung gab es am Mittwochnachmittag Lob und Glückwünsche für Ameskamp, der elf Jahre als Schuldirektor an der BBS Technik Cloppenburg tätig war. „Du hast die künftige Entwicklung der Schule begleitet und hinterlässt eine ordentliche Schule“, lobte Pietsch.

Persönlicher Werdegang

Heinz Ameskamp ist in Benstrup (Löningen) geboren und aufgewachsen. Seinen schulischen Werdegang hat er in Cloppenburg fortgeführt. Später hat er unter anderem in Osnabrück studiert.

Über den Umweg Bersenbrück ist der Schulleiter 1991 zur BBS Technik gekommen. „Zuerst wollte ich Ingenieur und kein Lehrer werden“, sagte Ameskamp. Während der Ölkrise in den 1970er Jahren hatte er sich jedoch für den Beruf Lehrer entschieden, da ihm der Arbeitsmarkt zu unsicher erschien. „Die Wirtschaft hatte ich jedoch immer im Hinterkopf.“

Landrat Johann Wimberg lobte als Vertreter des Schulträgers die Zielstrebigkeit des scheidenden Schulleiters. „Heinz ist in Niedersachsen ein ganz bekanntes Gesicht. Wenn er etwas erreichen möchte, schafft er es auch.“ So investiert der Landkreis Cloppenburg nun einen zweistelligen Millionenbetrag für einen Neubau der BBS Technik. „Du hast immer das Wohl der Schule im Auge.“

Neben dem Landrat und dem Vertreter der Landesschulbehörde sprach Stefan Bünting von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Oldenburg die genaue Herkunft von Heinz Ameskamp an: „Du bist ein Netzwerker, Lehrer und ein Metaller.“ Während seiner Laudatio schenkte er dem Schulleiter einen Messwinkel für die Rente. „Als ausgebildeter praktischer Metaller hast du das Feilen gelernt. Später hast du an deinem Erfolg gefeilt“, scherzte Bünting.

Zukunftspläne

Zum Ende der Verabschiedung trat Schulleiter Ameskamp noch einmal auf die Bühne. Er bedankte sich in seiner Abschlussrede unter anderem beim Landkreis Cloppenburg, den Lehrern, seinem Personal, den Schulsozialarbeitern, Assistenten und besonders bei seiner Familie für die vergangenen Jahre.

In nächster Zeit stehen Reisen nach China und Afrika an. Für die Zukunft wünsche er sich ein noch stärkeres Engagement seitens der Politik: „Die berufliche Bildung muss insgesamt gestärkt werden. Da müssen alle zusammenarbeiten.“