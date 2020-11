Bildung: Seit 40 Jahren geschätzter Kollege an BBS

Cloppenburg Auf 40 Jahre Schuldienst blickt dieser Tage Werner von der Heide zurück. An den BBS am Museumsdorf koordiniert von der Heide die Berufseinstiegsschule und die Berufsfachschulen im Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Zudem ist er für die schulfachliche Koordinierung der Berufsschulen im Bereich Wirtschaft und Verwaltung zuständig. Ein weiterer seiner Aufgabenbereiche ist die Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Förderschulen, den Haupt- und Realschulen, der Arbeitsagentur und der Leitstelle Region des Lernens.

Werner von der Heide stammt gebürtig aus Essen (Oldenburg) und legte sein Abitur in Cloppenburg ab. An der Georg-August-Universität Göttingen studierte er Wirtschaftspädagogik und Betriebswirtschaftslehre, um 1980 als Diplom-Handelslehrer an den heutigen BBS am Museumsdorf seinen Vorbereitungsdienst anzutreten. Ab dem Jahr 2000 war er für die organisatorische Betreuung und Leitung der Außenstelle Löningen zuständig; 2008 übernahm er schließlich die Aufgaben eines schulfachlichen Koordinators (Berufsfelder Wirtschaft/Verwaltung).

Besondere Verdienste

Zu seinen besonderen Verdiensten gehört die Entwicklung und Etablierung der Zusatzqualifikationen „AusbildungPlus“ sowie „IHK-Fachkraft Import und Export“, beides Erfolgsmodelle zur Sicherung des Fachkräftebedarfs im Südkreis des Landkreises Cloppenburg.

Gerade das Thema der Berufsorientierung liegt ihm am Herzen: So stellt er seit Jahrzehnten auf zahllosen Messen und Veranstaltungen der allgemeinbildenden Schulen das Bildungsangebot der BBS am Museumsdorf vor. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Betrieben und der Industrie- und Handelskammer hat sich von der Heide in der Region einen Namen gemacht. Dabei nimmt er sich die Zeit, einzelnen Schülern bei ihrer Berufsfindung zu helfen.

Einsatzbereitschaft

„Die Schulgemeinschaft der BBS am Museumsdorf schätzt seit 40 Jahren seine Kompetenz, seine Einsatzbereitschaft und seine menschlich zugewandte Art“, würdigt Schulleiter Günter Lübke von der Heide.