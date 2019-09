Cloppenburg Auch die Cloppenburger Volkshochschule hat am Freitagnachmittag ihre Türen geöffnet – Anlass war das 100-jährige Bestehen der Volkshochschulen in Deutschland. Rund 400 Einrichtungen machten deutschlandweit mit und feierten so „100 Jahre Wissen“.

Auch wenn es die VHS in Cloppenburg erst seit rund 35 Jahren gibt, bereichere sie die Bildungslandschaft und habe das Angebot im Landkreis vielfältiger werden lassen, erläuterte Landrat Johan Wimberg (CDU) in seinem Grußwort. Sie habe sich mit ihren Schwerpunkten in der Frauenbildung, der interkulturellen Bildung, den berufsbegleitenden Weiterbildungen, der Bildungsberatung und der Integrationsarbeit als unverzichtbar erwiesen.

Auch auf das Jahresthema zum 100-jährigen Bestehen der Volkshochschulen – „Zusammenleben – zusammenhalten“ – ging Wimberg ein. In Analysen würde es heißen, dass die Menschen immer anonymer leben würden, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt schwinde. Genau dieser Entwicklung würde sich die VHS entgegenstellen, weil sie ein Ort sei, um sich für Andere und Anderes zu interessieren und gemeinsam Neues zu entdecken und lernen zu können.

Dazu gab es ein internationales Buffet, Cocktails, aber auch Nahrung fürs Hirn: In 15-Minuten-Schnellkursen konnten Besucher ihre Begabungen ausprobieren. VR-Brillen entführten die Besucher in neue Sphären, aber auch weitere Aktionen luden zum Mitmachen ein. Mit Trommeln, Line Dance, Salsa zum Anschauen und Mitmachen wurde es musikalisch. Ab 19 Uhr heizten die Hot-Jazz-Stompers den Gästen beim Passagenkonzert ein.