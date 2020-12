Bildungswerk Cloppenburg: „Männersache“ geht auf eine Reise nach Indien

Cloppenburg Über den Tellerrand hinaus schauten die Teilnehmer der letzten Männersache des Bildungswerkes in diesem Jahr. Pfarrer Datham Gorantla aus Indien berichtete über seine Heimat im Südosten des Subkontinents. Pfarrer Datham wuchs mit seinen drei Brüdern in bescheidenen Verhältnissen auf. Schon früh verlor er seinen Vater, dennoch schaffte es die Mutter, ihm und seinen Brüdern eine gute Ausbildung zu ermöglichen.

Das Theologiestudium „finanzierte“ mit Kost und Logis sein Bistum. „Die Christen bilden mit 2,3 Prozent eine Minderheit in Indien, wo ansonsten der Hinduismus die vorherrschende Religion ist“, so der Priester. Seine Region sei geprägt vom Katholizismus und dem Kirchgang am Sonntag. 2007 zum Priester geweiht, wurde Pfarrer Datham nach dreijährigem Einsatz als Kaplan in seiner Heimat gebeten, nach Deutschland zu gehen. In St. Andreas verstärkt er das Seelsorgeteam, seit 2018 auch mit dem Titel Pfarrer.

Einige Probleme

In Indien lebten etwa 1,3 Milliarden Menschen, berichtete Datham. Diese hätten mit großen Problemen zu kämpfen, vor allem mit Armut, Unterentwicklung, Korruption und Analphabetentum, hoher Arbeitslosigkeit, Kinderarbeit und dem Kastensystem. Es gäbe vier Kasten, die der Priester (Brahmanen), die der Krieger und höheren Beamten, die der Landwirte und Grundbesitzer und die der Knechte, sagte der Priester. „Ich gehöre der vierten Kaste, die der Knechte an“, erklärte er. Denn in der Priesterkaste spiele der katholische Priesterberuf keine Rolle.

Mädchen benachteiligt

Dass ihm die Bildung am Herzen liegt, ergibt sich aus seinem Lebenslauf. Er hat das Projekt „Don Bosco Girls High School“ ins Leben gerufen. „Mädchen sind überdurchschnittlich benachteiligt“, sagt er. Sie zu unterstützen und ihnen eine Perspektive zu geben, sei sein großes Anliegen. Die Corona-Pandemie trifft Indien hart. 9,9 Millionen Fälle verzeichnet Indien aktuell. Einen Stillstand, wie in Deutschland könne sich das Land nicht erlauben.