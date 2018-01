Cloppenburg Ilona Heydt freut sich schon darauf, loslegen zu können. „Wir haben acht neue junge Mitarbeiter. Ich freue mich darauf, mit ihnen zu starten und neue Impulse zu geben.“ Jeden Tag kämen neue Angebote für Kurse ins Haus der katholischen Bildungsstätte und landeten auf ihrem Schreibtisch. „Ich kann jetzt kreativ sein und mich lange mit den Angeboten beschäftigen.“ Am Dienstag habe sie sich bereits mit dem Thema Instagram beschäftigt und auch eine neue Yoga-Dozentin sei gefunden. „Das fließt jetzt schon in unsere Planungen ein.“

Die 45-jährige Cloppenburgerin ist bereits seit 22 Jahren für das Bildungswerk tätig und übernimmt als erste Frau die Leitung für ihren Vorgänger Martin Kessens. Vorher war sie Geschäftsführerin der Bildungswerk-Tochterfirma Basys, die vor allem Angebote für Arbeitsagentur, Jobcenter und das Land Niedersachsen anbietet. Neu ist, dass sie die Verwaltung von Mutter- und Tochterfirma leitet. „Wir wollten die Verwaltung unter ein Dach bringen, inhaltlich bleibt beides voneinander getrennt“, betont Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) in seiner Funktion als ehrenamtlicher Vorsitzender des Bildungswerks.

Wiese freut sich, dass man bei der Vergabe der Stelle auf eine langjährig erfahrene Angestellte zurückgreifen konnte. „Mit ihr gewinnen wir eine qualifizierte Leitungspersönlichkeit für das Bildungswerk Cloppenburg.“

Auch Prioritäten für ihr erstes Jahr hat Ilona Heydt schon festgelegt: Den Mitarbeitern eine Leitung bieten, die die Richtung vorgibt. Und gemeinsam mit einem hoch motivierten Team möchte sie das Bildungswerk strategisch neu ausrichten.

Das Bildungswerk ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. 52 Mitarbeiter sorgen für ein beständiges Kursangebot, die Räume reichen schon lange nicht mehr aus, weswegen auf Räumlichkeiten der Stadt oder der Kirche zurückgegriffen wird.

Vor Heydt liegt auch der Übergang ins digitale Zeitalter. „Wir müssen sehr nüchtern gucken, welche Programme in Frage kommen.“ Der Töpferkursus sei heute nicht mehr gefragt, ganz im Gegensatz zu beruflicher Weiterbildung wie der Ausbildung an speziellen Computerprogrammen oder Schulungen. „Es geht stark in Richtung Spezialisierung und weniger an die Grundlagen. Dazu haben wir auch Teilnehmer, die bis aus Hamburg oder den Niederlanden kommen.“ Ein weiterer stark wachsender Bereich sei Gesundheit, in dem noch viel passieren werde. „Die Wertschätzung für klassische Hobbykurse sinkt“, findet auch der Bürgermeister.