Bildungswerk Und Vhs Beginnen Wieder: Erwachsenenbildung in Cloppenburg startet mit Abstand

Cloppenburg Langsam, aber sicher kehrt nach dem Corona-Shutdown auch in die Einrichtungen der Erwachsenenbildung in Cloppenburg wieder Leben ein. In der Volkshochschule büffeln bereits wieder diejenigen, deren Kurse mit einer Prüfung enden – die Schulabschlusskurse dürfen dank einer Ausnahmegenehmigung jetzt wieder starten, da bereits im Juni die Abschlussprüfungen anstehen. Allgemeine Kurse sind noch bis zum 25. Mai verboten. Danach hängt es von den Räumen und den Lehrkräften ab, wann welches Angebot wieder startet.

„Wir haben wenig Platz und werden nicht alle Kurse wie gewohnt fortführen können“, so VHS-Direktorin Kathrin Würdemann, „aber wir haben gute Lösungen gefunden, um sehr viel möglich zu machen.“ So gilt im Haus eine Einbahnstraßenregelung, Kurse werden geteilt, die Anfangs- und Pausenzeiten versetzt. Begegnungen auf den Fluren können so reduziert und die Sitzordnungen in den Klassenräumen fest vorgegeben werden. In den Fluren wird ein Mund- Nasen-Schutz getragen.

Auch beim Cloppenburger Bildungswerk kehrt man so langsam zum Alltag zurück. Seit Montag läuft auch hier wieder der Präsenzunterricht für abschlussbezogene Lehrgänge – etwa der Hauptschulabschlusskurs, die Ausbildungsgruppe „Hauswirtschafterin“ oder die Fachpraktiker für Holzbearbeitung.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Im höchsten Maße irritiert äußerte sich die Bildungswerk-Chefin Ilona Heydt, wie stiefmütterlich die Erwachsenenbildung behandelt werde. Die Landesregierung bewertet den gesellschaftlichen Schaden des Ausfalls der Erwachsenenbildung als „mittel“. „Dabei leisten wir gesellschaftliche Aufgaben von höchster Priorität“, empört sich Heydt. „Wir führen eine Vielzahl von Ausbildung- und Umschulungsmaßnahmen durch und leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration der vielen Geflüchteten.“

Beide Bildungseinrichtungen haben die Corona-Krise genutzt, um neue Wege zu gehen und das Online-Angebot auszubauen. Die Teilnehmenden der BAMF-Sprachkurse beim Bildungswerk lernen über das „Online Tutorium“ in fünf parallel laufenden Kursen. Über einen Chat sind die Teilnehmenden der Sprachkurse mit den Lehrkräften verbunden. „Fast täglich haben wir Kontakt mit jedem einzelnen Teilnehmenden“, sagt Christiane Johannes. Aktuell ist online ein Sprachkurs für osteuropäische Arbeitsmigranten im Auftrag der Arbeitsagentur gestartet. Yogadozentin Gülsen Mutlu verschickt Videos mit Anleitungen für Yogaübungen zuhause.

„Wir haben diese Zeit genutzt, um unsere Medienkompetenz und unsere digital gestützten Angebote auszubauen“, sagt VHS-Fachbereichsleiterin Julia Bruns. Sie hat gerade ihre erste Online-Schulung für die Lehrkräfte der VHS durchgeführt, die mit dem virtuellen Klassenzimmer arbeiten wollen. „Wir haben – wie alle – einen richtigen Schub in Richtung Digitalisierung erlebt. Wir sehen die Möglichkeiten, die es bietet, und haben bereits einiges aufgebaut.“

Jetzt jedoch freuen sich alle auf die persönliche Begegnung. „Wir haben unsere Teilnehmenden vermisst, es war teilweise gespenstisch ruhig“, so eine VHS-Mitarbeiterin. Jetzt komme es darauf an, im Präsenzbetrieb die Hygiene- und Abstandsregeln auch verlässlich einzuhalten. „Das wird eine Herausforderung“, sagt Kathrin Würdemann, „je normaler alles scheint, desto mehr vergessen die Leute die Regeln.“

Die Kochkurse der VHS müssen für das ganze Semester abgesagt werden. Denn sie leben von Gruppenarbeit und geselligem Beisammensein – und genau dies ist zur Zeit noch nicht erlaubt. Einige Kreativkurse können unter freiem Himmel angeboten werden. Welche Entspannungskurse künftig angeboten werden dürfen, wird bei der VHS noch geprüft.