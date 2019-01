Cloppenburg Für 20 Schülerinnen und einen Schüler des zwölften Jahrgangs am Clemens-August-Gymnasium (CAG) wird es bald ernst. Seit Donnerstagmittag werkeln und hämmern sie in der Kunsthalle im Cloppenburger Kulturbahnhof. Denn für ihre Ausstellung „Spuren“, die am Mittwoch, 9. Januar, um 18 Uhr eröffnet wird, sollen alle Kunstwerke einen angemessenen Platz erhalten.

In einem Zeitraum von eineinhalb Jahren sind die zahlreichen Zeichnungen, Malereien und Objekte entstanden, die im Rahmen des Leistungskurses von Lehrerin Luise Groth angefertigt wurden. Hilfe bei den Vorbereitungen bekommen sie von Lehrerin Christine Johannes, bei der sie das Kunst-Seminarfach besuchen.

Dabei haben die Schülerinnen und Schüler noch Ferien, oder nicht? Doch. Die haben sie. Das hält die Kunstbegeisterten allerdings nicht davon ab, jede freie Minute in ihre Leidenschaft zu stecken.

„Für die Ausstellung opfern wir unsere Freizeit gerne. Es ist nicht nur ein Kunstkurs an der Schule, sondern auch Hobby und Leidenschaft“, erklärt die 17-jährige Miriam Kaiser. Im Kunstunterricht hätten sich die Schüler mehr und mehr mit ihrer eigenen Identität auseinandergesetzt, wie Luise Groth sagt. So habe man sich am Anfang mit der Cloppenburger Umgebung und Landschaft beschäftigt, sich mit eigenen oder familiären Erinnerungsstücken auseinandergesetzt oder auch Selbstporträts gezeichnet und gemalt. Diese „Spuren“ zu sich selbst sollen im Rahmen der Ausstellung zusammengefügt werden.

„Als Erinnerungsstück habe ich eine Parfümflasche meiner Oma auf unterschiedliche Art und Weise gezeichnet“, erklärt Leonie Tabeling-Wenck (18). Und auch für Miriam Kaiser stand ihre Großmutter im Vordergrund. „Ganz besonders ist die Einwegkamera, die sie in den letzten Tagen ihres Lebens noch genutzt hat“, sagt die 17-Jährige. Bis heute wisse ihre Familie nicht, was sich darauf befindet. „Bis zum Beginn der Ausstellung möchte ich die Fotos unbedingt noch entwickeln lassen“, sagt sie.

Kunstlehrerin Luise Groth ist stolz auf ihre Schützlinge. „Die komplette Ausstellung dreht sich um die Identität der jungen Menschen. Sie sind nicht nur Schüler, sondern auch richtige Künstler“, sagt Groth. Sie freue sich sehr darüber, dass die Zwölftklässler ihre Werke nun auch der Öffentlichkeit präsentieren könnten.

Bis zum 7. Februar kann die Ausstellung in der Kunsthalle am Kulturbahnhof, Bahnhofstraße 82, besucht werden. Geöffnet ist sie mittwochs und sonntags von 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 18 bis 20 Uhr. Einige Schüler des CAG werden während der Öffnungszeiten vor Ort sein.