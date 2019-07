Cloppenburg Früher war Petra Kahlert häufig müde und erschöpft, sie litt unter Fatigue. Die 55-Jährige hatte manchmal Wortfindungsprobleme, konnte sich schlecht konzentrieren, litt unter starken Kopfschmerzen und Schwindel.

2012 erhielt Petra Kahlert aus Cloppenburg die Diagnose Multiple Sklerose. Dies ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. „Früher bin ich immer viel gejoggt. Nach meinem letzten Schub ging das nicht mehr“, erinnert sich die Bauzeichnerin. „Ich war damals wirklich schlecht zufrieden und musste mir eine Alternative suchen.“

Yoga als Therapie

Vor sechseinhalb Jahren entdeckte Kahlert Yoga für sich. „Es ist meine Medizin. Wenn ich einen schlechten Tag gehabt habe, geht es mir nach dem Yoga immer besser.“ Kahlert, graue Kurzhaar-Frisur, ansteckendes Lachen, schlanke Figur, wirkt überhaupt nicht müde, unkonzentriert oder erschöpft. Und das liegt ihrer Meinung nach am Yoga: Sie hat Flexibilität zurückgewonnen, fühlt sich frischer, hat nur noch selten Kopfschmerzen und viel weniger mit dem Gleichgewicht zu kämpfen.

Diese positiven Auswirkungen des Sports will die Cloppenburgerin nun weitervermitteln. Gemeinsam mit dem Cloppenburger Dr. Olaf Broxtermann hat sie das Studio „Yoga Vivo“ an der Mühlenstraße 20 bis 22 eröffnet. Die beiden lernten sich auch beim Yoga kennen. Der 48-jährige Labor-Leiter Broxtermann ist seit Ende 2013 begeisterter Yogi und startete 2015 seine Ausbildung zum Yoga-Lehrer in Frankfurt.

Broxtermann, Bart, braune kurze Haare, hatte früher genau wie seine Partnerin mit „Wehwehchen“ zu kämpfen. Er hatte starke Knieprobleme, war häufig verspannt, und seine Wirbelsäule beziehungsweise sein Rücken machten ihm Probleme. Beim Wandern im Sommer bekam er bergabwärts ein dickes Knie, und musste sich mit Anfang 40 eingestehen, dass das mit dem Wandern wohl Geschichte war. Der Orthopäde fand nichts. Aber durch den Reha-Sport im Fitnessstudio wurde er auf die dortigen Yoga-Kurse aufmerksam. „Ich habe es einfach ausprobiert. Und ein halbes Jahr später konnte ich wieder 2000 Meter rauf und runter laufen. Und was die Lebensqualität erhöht, behält man bei. Auch die Verspannungen waren weg“, erinnert sich Broxtermann an seine Anfänge.

Seine Ausbildung startete der Cloppenburger, weil er bei unterschiedlichen Lehrern immer andere Dinge und Informationen bekommen hatte – und selber lernen wollte, worauf es beim Yoga ankommt. 200 Stunden dauert die Ausbildung in Frankfurt, insgesamt vier Wochen mit jeweils 50 Unterrichtsstunden müssen die angehenden Yoga-Lehrer absolvieren. Dabei stehen unter anderem die anatomisch-förderliche Ausrichtung der Übungen, der Aufbau einer fließenden Einheit, die Hilfstechniken sowie die Methodik und Didaktik auf dem Stundenplan. Am Ende wird der Lehrgang mit einer Prüfung beendet.

Im Hamsterrad

Broxtermann bildete sich weiter fort, wurde Personal- Trainer im Yoga und absolvierte zwei Lehrgänge zur Thai-Yoga-Massage. Der Diplom-Chemiker unterrichte schon als Yoga-Lehrer. Ende vergangenen Jahres war er dann aber „irgendwie ausgebrannt“, die Lust am Unterrichten war weg, er wollte raus aus dem Hamsterrad. Und so gab er das Unterrichten auf.

„So ganz ohne Yoga geht aber irgendwie auch nicht“, gibt der 48-Jährige zu. „Wir haben dann die Anzeige für die Räume hier gesehen. Und so ist der Stein ins Rollen gekommen“, ergänzt Kahlert. Die 55-Jährige hat im vergangenen Jahr ihre Ausbildung zur Yoga-Lehrerin in Frankfurt abgeschlossen. „Das mit dem eigenen Yoga-Studio hatte ich vielleicht ganz tief im Hinterkopf. Wenn man alleine ist, macht man das aber nicht so einfach“, sagt Broxtermann, der in Petra Kahlert eine Gleichgesinnte fand. Anfang des Jahres fiel die Entscheidung, es anzupacken. Und seit Mitte Juni geben die beiden Kurse – „nicht weil wir müssen, sondern weil wir es wollen“.

Viermal die Woche bieten sie Kurse mit verschiedenen Schwerpunkten an. Sie wollen vermitteln, dass und wie Yoga helfen kann. Dass eine falsche Praxis aber auch Schmerzen oder Schäden verursachen kann, haben beide schon in anderen Studios erlebt. Deswegen legt das Duo besonders viel Wert auf die korrekte und gesundheitlich-förderliche Ausrichtung. Dabei steht aber im Mittelpunkt, was der einzelne leisten kann. „Jeder hat seine Dinge, die er mitbringt. Man kann niemanden in eine Schablone pressen“, so Broxtermann. „Die Menschen sollen mit Yoga zu sich selbst finden, Gelassenheit lernen“, sagt Kahlert zu den weiteren Vorteilen.

Der sportliche Aspekt kommt trotzdem nicht zu kurz: „Wer unsere Kurse besucht, muss damit rechnen, dass er auch etwas tun muss“, freut sich Broxtermann.

Mehr Infos unter www.yogavivo.de