Cloppenburg Wie häufig wird an Cloppenburger Schule kurz vor den Ferien geschwänzt, um eine günstige Flugreise zu ergattern und damit bares Geld zu sparen? Das hat die NWZ vergangene Woche nachgefragt. Und der Artikel hat zahlreiche Leser-Reaktionen bei unseren Facebook-Nutzer hervorgerufen.

Einige Nutzer empfinden das Fernbleiben der Schüler als nicht tragisch. Denn kurz vor den Ferien werden die Zeit sowieso nur „tot geschlagen“. Statt Kurvendiskussionen oder Gedichtinterpretationen stände dann vielfach Eis essen gehen, Filme schauen oder Ausflüge auf dem Programm. Und auch Abi-Streiche oder Schul-Entlassungen fallen in die Zeit der letzten Wochen vor den großen Ferien. Eine Leserin äußerte Verständnis für diejenigen, die ein paar Tage eher den Flieger nehmen, um die mit dem Ferienbeginn drastisch ansteigenden Preisen zu umgehen.

Eine andere Nutzerin wiederum hat kein Verständnis für Eltern, die den Urlaub trotz Ferien buchen. Denn die Schulpflicht sei nicht vorbei, und es seien eben noch keine Ferien. Diese Eltern seien ein sehr schlechtes Vorbild für die Kinder und müssten sich später nicht wundern, wenn die Kinder es später bei Ausbildung oder Beruf genauso machen würden. Das sieht eine weitere Nutzerin – die offenbar Lehrerin ist – genauso. Sie erwartet, dass sie ihre Arbeit in der Schule erledigen könne und sich die Eltern nicht einfach über das Schulgesetz hinwegsetzten.

Dass das freitägliche Schwänzen für „Fridays for Future“ in Ordnung sein soll, das Schwänzen für die Ferien aber nicht, passt für einen Großteil der Leser, die unseren Artikel kommentiert haben, nicht zusammen. Einige Kommentare gehen in die Richtung „Für Greta schwänzen sie ja auch“. Außerdem sollten die umweltbewussten Schüler doch ihrer Moral treu bleiben: Sie sollten statt in den Billigflieger zu steigen lieber den Sommer im Garten oder auf dem Balkon verbringen, meinen zahlreiche Leser.

Eine konstruktive Idee, um den Zwiespalt zwischen hohen Preisen und Schulpflicht zu lösen, kommt von einer Leserin, die sich länger im Ausland aufgehalten hat und von Vorgehensweisen in anderen Ländern berichten kann. In den USA dürften Schüler eine Höchstzahl von Fehltagen haben, könnten sich abmelden und würden dann Hausaufgaben mitnehmen. In Norwegen dürften die Schüler bis zu zwei Wochen außerhalb der Ferien frei machen – weil der Urlaub dann eben günstiger sei. Familienfreundlich findet dies die Leserin. Und außerdem helfe dieses Modell, dass nicht alle Mitarbeiter in einem Betrieb zur gleichen Zeit Urlaub nehmen.