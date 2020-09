Dienst Startet: Sieben Auszubildende beginnen beim DRK

Cloppenburg Auf ihre dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter hat Markus Macke, Praxisanleiter der Rettungswache in Cloppenburg, die neuen Azubis vorbereitet. Der Lehrplan sieht für die sieben jungen Frauen und Männer eine theoretische Ausbildung von 1920 Stunden an der Rettungsschule in Hude sowie eine praktische Anwendung des Gelernten in weiteren 1960 Stunden an den Rettungswachen beziehungsweise 720 Stunden in Krankenhäusern vor. Erst wenn die 4600 Ausbildungsstunden positiv absolviert wurden, können die Frauen und Männer als Notfallsanitäter in den Dienst gestellt werden.

Die Beweggründe, warum die Azubis diesen Berufsweg eingeschlagen haben, sind unterschiedlich. Katharina erkannte die Vielseitigkeit des Berufs als ihre Motivation, während Pascal Freude am Umgang und der Arbeit mit Menschen hat. Lea entschied sich aufgrund des Facettenreichtums für den Schritt, Notfallsanitäterin zu werden und Marie sieht die Abwechslung und den Menschenkontakt als ihren Antrieb. Jessica möchte sich beruflich weiterentwickeln und findet es spannend, morgens noch nicht zu wissen, welche Einsätze auf sie zukommen. Kai sieht den Beruf des Notfallsanitäters als sehr verantwortungsvoll, weswegen er sich dafür entschieden hat. Und Sharleen sagt, dass es keinen medizinischen Beruf gäbe, der so abwechslungsreich wäre.