Digitaler Unterricht am Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg: Wenn der Lehrer von daheim unterrichtet

Cloppenburg Dienstagvormittag, Clemens-August-Gymnasium, Französisch-Unterricht in der Klasse 9 F a: Der Unterricht läuft. Doch wo ist der Lehrer, der zu seinen Schülern spricht? Hat sich der Mann etwa versteckt oder ist gar unsichtbar?

Der Mann heißt Arndt Humphreys und ist gar nicht im Schulgebäude. Er sitzt etwa acht Kilometer entfernt bei sich zu Hause in Emstek mit einer gerissenen Achillessehne und ist eigentlich noch bis mindestens Weihnachten krankgeschrieben. Doch die Digitalisierung, die durch die Corona-Krise vielerorts einen ordentlichen Schub bekommen hat, macht’s möglich: Humphreys unterrichtet seine Schüler – quasi freiwillig – von zu Hause aus. Die eine Hälfte sitzt im Klassenzimmer, die andere – wie der Lehrer – daheim an den Rechnern.

Der Clou: Auf dem Schrank neben der Klassenzimmer-Tür steht ein von Diercke-Weltatlanten fixiertes Tablet mit einer Kamera. Lehrer Humphreys kann seine Schüler sehen und sie dementsprechend auch drannehmen. Die Unterrichtsmaterialien spielt er derweil von seinem Rechner zu Hause auf das Smartboard, das die Kreidetafel ersetzt. Kollegin Ramona Ewald beaufsichtigt die Mädchen und Jungen in der Klasse. Sie greift nur ein, falls es technische Probleme geben sollte. Landrat Johann Wimberg und Kreisrat Neidhart Varnhorn, die zu einem Ortstermin vorbeigekommen sind, zeigen sich beeindruckt. Die Sache funktioniert: Hier bleibt also das viele Geld, das Bund, Land und der Landkreis in die Digitalisierung der kreiseigenen Schulen steckt.

Digitale Tafeln in allen Räumen

Alle 56 Klassenräume des CAG sind inzwischen mit Smartboards ausgestattet. Alle Lehrer haben ein Tablet mit Apps für den schulischen Gebrauch bekommen.

Darüber hinaus ist vor den Herbstferien eine Abfrage in allen Klassen und Kursen nach der technischen Ausstattung der Schüler zu Hause gemacht worden: Besitzt die Familie einen PC? Teilen sich die Schüler einen Rechner mit Geschwistern? Sind die Eltern im Homeoffice und benötigen den Computer selbst? 76 von 1350 CAG-Schülern haben von dem Angebot Gebrauch gemacht, sich ein Schulgerät zu leihen. „Nur schlechtes Internet können wir nicht auffangen“, meint Schulleiterin Annette Ovelgönne-Jansen.

Fortbildungen für die Lehrer

Einen zweiten Schwachpunkt räumt die Direktorin dann auf Nachfrage ein: Natürlich seien die Bereitschaft und das Können, in die digitale Unterrichtswelt einzutauchen, nicht bei allen 106 Lehrerkollegen gleich stark ausgeprägt. Gegensteuern will Ovelgönne-Jansen weiterhin mit Fortbildungen. Zudem hat die Projektgruppe „Digitales“ in einer Woche Kurzfortbildungen organisiert: Täglich 15 Minuten erklärt Schulassistent Rainer Alder Videokonferenzen. Oberstudienrat Christian Eckardt hat diverse Erklärvideos zum digitalen Unterrichten für Lehrer und Schüler erstellt. Zudem – so Ovelgönne-Jansen – schulten sich Kollegen gegenseitig in den Freistunden. „Wir haben einen Quantensprung gemacht.“

Vor den Sommerferien war’s freies Lernen zu Hause, seitdem nehmen die Schüler, die daheim sind, gemäß Stundenplan vor dem PC am Unterricht teil. „Homeschooling ist nicht mehr bis zwei Uhr wachbleiben, sondern um 8 Uhr am PC sitzen. Der Tagesablauf ist strukturiert.“

Szenario B

Das „Szenario B“ – also der Unterricht in geteilten Klassen – wird im Landkreis Cloppenburg bis zu den Weihnachtsferien fortgesetzt. Die jetzige Allgemeinverfügung des Landkreises gelte zwar noch bis zum 30. November, aber „stabil hohe“ Infektionszahlen und Inzidenzwerte machten eine Rückkehr zum Unterricht in normaler Klassenstärke derzeit unmöglich, sagte Landrat Johann Wimberg (CDU).

Am Nachmittag hieß es dann, dass das „Szenario B“ auch in Kindertagesstätten bis Ferienbeginn durchgezogen werde. Hier gelte weiterhin das Prinzip der strengen Gruppentrennung, offene Gruppenkonzepte sind untersagt.

Schulleiterin Annette Ovelgönne-Jansen bestärkte den Landrat in seiner Einschätzung. Es sei ein Trugschluss, dass Schule kein Infektionsherd sei. Auch viele Lehrer und Eltern hätten eine Horrorvision vor dem Unterricht in voller Klassenstärke.

Corona-Leugner am CAG

Auch die Direktorin des CAG hatte in jüngster Zeit mit Corona-Leugnern und Maskenverweigern zu tun. Von neun Attesten zur Befreiung vom Maske-Tragen habe sie nur fünf akzeptiert. Ein Vater habe dagegen vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg geklagt und verloren. Das Urteil habe inzwischen für ein wenig Ruhe gesorgt. „Wir sagen den Leuten inzwischen auch ,Klagt doch dagegen’“, erklärte Kreisrat Neidhard Varnhorn. Er lobte die konsequente Haltung der Schulleiterin.

Zudem habe sie auch einem Elternteil gegenüber, der keine Maske im Schulbüro tragen wollte, das Hausrecht durchgesetzt. Nachdem sie – so Ovelgönne-Jansen weiter – die benachbarte Polizei gerufen habe, sei dem Maskenverweigerer dort die Rechtslage klargemacht worden. Zurück in der Schule habe der Elternteil dann eine Maske getragen.

Stichwort Lüften: Dies sei in fast allen Klassen des CAG möglich, so Ovelgönne-Jansen. Gleichwohl gebe es vor allem im Keller des Altgebäudes Räume, in denen das nicht möglich sei.