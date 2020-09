Ehejubiläum: Nuxolls blicken auf 60 gemeinsame Jahre

Cloppenburg Ihre Diamanthochzeit feiern Wolfgang und Rita Nuxoll aus Cloppenburg am heutigen Donnerstag, 10. September. Dieses Fest begehen sie mit einem Gottesdienst und einer Feier im engsten Familienkreis.

Wolfgang Nuxoll wurde 1938 in Köln geboren und wuchs in Cloppenburg auf, ging dort zur Schule und absolvierte die Lehre bei Farben Becker. 1957 ging er zur Weiterbildung nach Köln. Rita Nuxoll wurde in Königsberg geboren und wuchs in einem kleinen Dorf bei Bremerhaven auf. Dort besuchte sie die Schule und absolvierte in Bremerhaven eine dreijährige Frauenfachschule. 1957 zog sie mit ihren Eltern nach Köln.

Dort lernten sich die beiden auf einer Party kennen. 1960 wurde geheiratet, 1961 und 1962 kamen ihre Töchter zur Welt. Ende 1963 zogen Wolfgang und Rita Nuxoll nach Cloppenburg in das elterliche Haus, in dem sie auch heute noch wohnen.

1964 fing Wolfgang Nuxoll im Großhandel Weigel an. Seine Schwerpunkte waren der Wareneinkauf und der Außendienst. Er plante Kunden-Reisen, machte mit seiner Frau, die inzwischen auch im Einzelhandel der Firma tätig war, Vorreisen, um dann mit 40 Personen in 18 verschiedene Länder zu reisen.

1967 rief er die erste Weigel-Messe in der Wallhalla ins Leben, die heute eine der größten Industriemessen in Norddeutschland ist.

Privat machte Wolfgang Nuxoll viele mehrtägige Fahrradtouren und Segeltörns in der Ägäis, Rita Nuxoll ist eine leidenschaftliche Köchin und hat gerne Gäste um sich. Gerne denken die beiden an die schöne Zeit im Cloppenburger Liederkranz zurück. Dem Tennisverein waren sie 40 Jahre lang treu und dem Golfverein, in dem Wolfgang Nuxoll noch aktiv ist, gehören sie 25 Jahre an.

Aber ihr ganzer Stolz sind ihre fünf Enkelkinder und ihr kleiner Urenkelsohn, der bereits die Welt erkundet.