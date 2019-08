Cloppenburg „Wir brauchen diesen Kursus, um stark zu werden“, sagt Maryam aus dem Iran, die seit 15 Monaten in Deutschland lebt. Und die weiteren neun Frauen pflichten ihr bei. Sorge und Stress bei der Integration, Traumaverarbeitung, Wohnungs- und Jobsuche sowie Sorge um die Familie in den Herkunftsländern begleiten die geflüchteten Frauen im Alltag in der neuen Heimat. Der Kursus „Encouraging-Training – Mut tut gut“ befähigt sie, mit diesen Umständen besser umgehen zu können.

Beim Abschlussseminar im Büro der Cloppenburger Integrationslotsen „Auf dem Hook“ zogen alle eine positive Resonanz. Und auch die Seminarleiterin und Encouraging-Trainerin Elke Wingbermühle war voll des Lobes über das engagierte Mitmachen und die positive Entwicklung, die die Frauen während des zehnteiligen Seminars erfahren haben.

Sihan Shukur aus dem Irak hat das erste Mal eine solche Kurserfahrung erlebt. „Der Kursus hat mich bestärkt und motiviert, meinen Weg zu gehen. Denn ich schreibe zurzeit meine Bachelorarbeit im Fach ‚pädagogisches Handeln in der Migrationsgesellschaft‘“, sagt die 56-Jährige.

Nushafarin aus dem Iran lebt seit zwei Jahren in Deutschland und absolviert zurzeit eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege. Die 24-Jährige hat Entspannungsmethoden für sich gelernt und ist sensibilisiert, bei anderen Menschen zunächst das Positive zu sehen. „So entsteht ein harmonisches Miteinander“, ist sie sich sicher.

Dem stimmt auch Prabhuta aus Indien zu. Sie engagiert sich schon seit längerer Zeit bei den Integrationslotsen und freut sich über das Aufeinandertreffen vieler Kulturen in diesem Seminar beispielsweise aus dem Iran, dem Irak, dem Libanon und Syrien.

„Ganz so einfach war der Start nicht“, gibt die Trainerin zu. „Denn wir mussten teilweise mit einer Übersetzerin arbeiten, aber schließlich haben wir alle etwas davon gehabt.“ Veränderungsprozesse im Umgang mit sich selbst und anderen und die Stärkung des Selbstbewusstseins, seien die auffälligsten Veränderungen, so Wingbermühle.

Wichtig für die Trainerin ist die Botschaft: „Ich selbst bin Gestalterin meines Lebens und der Situation in unterschiedlicher Ausprägung.“

Auch die Leiterin des Integrationslotsen-Vereins, Mina Amiry, freut sich über den Erfolg des Kurses, der teilweise vom BAMF mitfinanziert wurde. „Es ist so wichtig, dass wir etwas für die Frauen tun und sie stärken“, macht sie deutlich und erwähnt dabei Maryam. Die studierte Psychologin fährt täglich von Barßel nach Cloppenburg, um beim Bildungswerk den Deutschkursus C 1 abzuschließen, der das Studium an einer deutschen Hochschule oder Universität ermöglicht.